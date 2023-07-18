Cezaevine gönderildi

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde faaliyet gösteren bir casinoda sahte 500 Euro’yla oyun oynamaya kalkışan Necdet Altun hakkındaki soruşturma tamamlandı. Sahte parayı oyun kartına yüklemek için kasaya verince yakayı ele veren zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 13 Temmuz 2023 tarihinde saat 22.00 sıralarında Surlariçi bölgesinde faaliyet gösteren bir casinoda kasiyer görevlisine sahte 500 Euro verdiğini söyledi. Polis, zanlının üye kartına yatırması için verdiği paranın görevli kasiyer tarafından para sayma makinesinden geçirdiğini belirtti. Polis, paranın makineden geçmediğini ve sahte olabileceğinden şüphelenmesi üzerine kendilerine bilgi verildiğini anlattı. Polis, Lefkoşa Adli Şubeye sevk edilen zanlının parayı aynı gün Surlariçinde tanımadığı bir şahıstan 13 bin TL karşılığında aldığını ve sahte olduğunu bilmediğini beyan ettiğini söyledi. Polis, zanlının ikametgahında arama yapıldığını, kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını açıkladı. İncelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınması gereken ifadeler olduğunu kaydeden polis, emare olarak alınan 500 Euro’nun belge inceleme uzmanlarına teslim edildiğini belirtti. Polis, uzmanlık raporu beklendiğini, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, ülkeye 3 Temmuz 2023 tarihine 60 günlük turist vizesi ile gelen zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıyı bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.