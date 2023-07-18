Hava ulaşımı canlanacak

Suna ERDEN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 20 Temmuz’da açılışı yapılacak olan yeni Ercan Havalimanı, hava ulaşımının gelişmesini sağlayacak. Yeni havalimanıyla birlikte yolcu kapasitesi 10 milyona çıkacak. Modern teknolojiyle donatılan yeni havalimanı 128 bin metrekarelik terminal alanına ve toplam 85 bin metrekarelik açık ve kapalı otoparkına sahip. Güvenliğin sağlanması için de 16 adet x-ray cihazı bulunan havalimanında ayrıca 60 adet check-in noktası hizmet verecek.

Yeni havalimanıyla ilgili Diyalog’a konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, projenin yaklaşık olarak 450 milyon Euro’ya mal olduğunu söyledi.

Havalimanı’nın Türkiye’nin 4’üncü büyük havalimanı olan Dalaman’dan daha büyük bir havalimanı olduğunu ifade eden Arıklı, “Yolcu kapasitesi 10 milyon olacak.” dedi.

Bakan Arıklı, şunları ifade etti:

“450 milyon Euro’ya mal olan 9 adet körük, 21 adet de açıkta olmak üzere toplam 30 uçaklık park alanına sahip olan yeni havalimanının yolcu giriş ve çıkış salonları, binanın genel yapısı modern mimarisiyle ön plana çıkıyor.

Yeni havalimanı 128 bin metrekarelik terminal alanına ve toplam 85 bin metrekarelik açık ve kapalı otoparkına sahip. Yeni pist ise 3200 metre uzunluğunda, 45 metre genişliğindedir.

Bagaj sistemi içerisinde entegre olan 4 adet patlayıcı tespit x-ray cihazı vardır.

Giden yolcu katında 16 adet x-ray ve kapı tipi metal dedektör mevcuttur.

İkisi körüklü 8 adet yolcu biniş köprüsü mevcuttur.

Toplam elektrik gücü 25 MW olup, yüzde 100 yedek olacak şekilde tasarlanmıştır.

Çevreyolu boyunca tamamen fiber ile döşenmiş ihbar sistemi mevcut olup (yaklaşık 16 km) aynı zamanda bu ihbar sistemlerini takip eden güvenlik kameraları vardır.

Girişler, 4 sağda ve 4 solda olmak üzere x-ray cihazlarıyla sağlanacak. Ardından geçilecek alanda yolcuları 60 adet check-in noktası karşılayacak. Burada verilen bagajlar, elektronik sistemler ve güvenlik tarama cihazlarıyla el değmeden 15 metre aşağıya indirilecek, uçağa güvenli bir şekilde taşınacak.

4.5 kilometrelik de bir bagaj ray hattına sahip olan terminalde hızlı geçişlerin sağlanması açısından giden yolcu için 24 adet, gelen yolcu için 20 olmak üzere 44 pasaport kontrol noktası, engelli ve özel geçişler yer alıyor.

Güvenliğin sağlanması için, servis araçları ve yolcu araçları ayrı bölmelerden alana giriş yapacak.”