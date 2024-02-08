En düşük kira bin 200 Euro

Rum İçişleri Bakanlığı’nın, Güney’de kalan Kıbrıs Türk mallarını kullananlardan bugüne kadar alınan aylık 50-100 Euro kira ücretini rayiç piyasa rakamlarına çekmesi Rum Meclisi “Göçmenler” Komitesi’nde tepkiyle karşılandı.

Fileleftheros’un haberine göre vergi yükümlülerini yıllık 7-8 milyon Euro’luk “Kıbrıs Türk Mallarını İdare Fonu’nu güçlendirme” yükünden kurtarmak gerekçesiyle gidilen aylık kira zammı sonrasında bugüne kadar 50-100 Euro dolayında olan kiralar aylık bin 200-2 bin 700 Euro’ya çıkarıldı.

Rum Meclisi “Göçmenler” Komitesi dünkü toplantısında Güney’de kalan Türk arazi ya da binalarından alınan aylık kiralara yapılan zamlar ve buna gösterilen tepiler konusunu ele aldı.

Rum İçişleri Bakanı’nın kira zammından etkilenen “göçmenler”, kullanmakta oldukları arazi, konut veya iş yerlerinin bulunduğu bölgelerin, kendilerine verildiği zaman, düşük değerde olduğunu, kullandıkları malların neredeyse değersiz olduğunu belirtti. Etkilenenler, söz konusu malların şu anda ya Limasol marinası ve Limanı’na ya da diğer imar bölgelerine yakın oldukları için birilerinin ya bu mallara yatırım yapmak istediği ya da malların kendilerinden alınıp başkalarına verilmek istendiğinden şikâyet etti.

Komite Başkanı Nikos Kettiros, Yorgos Karulas, Nikos Yeorgiu, Tira Superman, Zaharias Kulias ve Mihalis Yakumi zam kararından olumsuz etkilenen Rum göçmenlere destek çıkarken, Hristos Senekis popülizm yapıldığını söyledi, bu nedenle Zaharias Kulias ile zıtlaşma yaşadı.

