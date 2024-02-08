Çikolata, jelibon, macunla ‘uçuruyor’

Suna ERDEN

Narkotik ekibinin 5 aylık takibin ardından Girne’de gerçekleştirdiği başarılı operasyonu sonucunda

Ukraynalı Oleksii Pakholvhak, 11 milyon TL değerinde 4 buçuk kilo ağırlığında 14 farklı türde uyuşturucu maddeyle yakalandı. Yapay Zeka Operasyonuyla yakalanan Pakholvhak dün mahkemeye çıkarılırken, birçok suç ortağının olabileceği açıklandı.

Elde edilen bilgilere göre; uyuşturucu tacirleri, çeşitli türlerdeki maddeleri 3 gram veya 10 gram olarak paketleyerek, Girne’de birçok konuma gizledi.

Tacirler, yapay zeka teknolojisini kullanarak, telegram isimli uygulamaya uyuşturucu yerleştirdikleri konumları yükledi.

Alıcılar, uyuşturucu talep ettiklerinde telegramda karşılarına yapay zeka ve otomatik mesajlar çıktı.

Alıcılar istedikleri miktarı yazıp, bedelini belirlenen hesap numaralarına yatırdıktan sonra otomatik yüklenmiş konumlar kendilerine ulaştırıldı.

Böylelikle tacirler alıcılarla temas kurmazken, yapay zeka sayesinde aylarca işlerini yürütebildi.

Evine baskın yapıldı

Polisin aylarca süren takibi sonucu tacirlerden 26 yaşındaki Ukrayna uyruklu Oleksii Pakholvhak yakalandı. Polis, önceki Girne’de özel güvenlikle korunan sitede kalan zanlının dairesine baskın yaptı.

Tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, Girne’de Kurtuluş Caddesi’nde bulunan ve özel güvenlik tarafından korunan sitede kalan zanlının dairesine 6 Şubat 2023 tarihinde operasyon düzenlediklerini açıkladı.

Polis, zanlının evinde 19.50-21.00 saatleri arasında arama yapıldığını belirtti.

Reçine, macun, mantar ne ararsan var

Polis, yapılan aramada; uyuşturucu içeren bir kilo 830 gram çikolata, 50 gram Skittles marka şeker, 5 gram Stoney Patch marka jelibon, 500 miligram yağ, 500 gram ağırlığında mantar, 120 gram macun, 20 gram likit, 12 gram hintkeneviri içeren reçine ele geçirildiğini belirtti. Polis, ayrıca 10 gram kokain, 10 gram amfetamin, 180 gram hintkeneviri, 88 adet LCD türü uyuşturucu içeren pul, bir kilo 300 gram Mephedrone, 3 gram da MDMA türü uyuşturucu madde ve hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, ele geçirilen toplam 4 buçuk kilo uyuşturucu maddenin tahlil için analize gönderileceğini belirtti.

Polis, zanlının sosyal medya üzerinden yapay zeka kullanarak, tespit edilemeyen farklı konumlara uyuşturucu madde bırakıp, alıcılara ulaşmasını sağladığını söyledi. Polis, zanlının Girne ve Lefkoşa’da yürütülen 5 aylık takip sonucu yakalandığını ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, aranan şahıslar olduğunu da belirterek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2024, 09:36