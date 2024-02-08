Kritik süreç 

Bir ayı aşkın süreden beri Roma’da tutuklu buluna Kıbrıslı Türk avukat Akan Kürşat’ın bugün Rum polisinin eşliğinde Güney Kıbrıs’a götürülmesi bekleniyor.

Rum basını, Kürşat’ın ‘Kuzeydeki Rum mülklerinin gasp edilmesinden’ sorumlu tutulduğunu iddia ederken, bu konunun sadece hukuki değil, siyasi boyutlarının olduğuna dikkat çekti.

Politias gazetesi, Kürşat’la ilgili davanın diplomatik düzeyde hassasiyet gerektirdiğini; çünkü Kıbrıslı Türk avukatın olası mahkumiyetiyle birlikte Türkiye’nin gelişmelerden siyasi açıdan faydalanmaya ve bunları değerlendirmeye çalışacağına kesin gözle bakıldığını savundu.

Gazete; Akan Kürşat’ın Güney Kıbrıs’a ulaşmasıyla birlikte aleyhinde 2005 yılından bu yana var olan tutuklama emrinin uygulanacağını, daha sonra sorgulanacağını ve davası görülene kadar göz altında mı kalacağına veya kısıtlayıcı şartlarla birlikte serbest mi bırakılacağına karar verilmesi için hemen ertesi gün mahkemeye sevk edileceğini vurguladı.

Gazete Akan Kürşat’ın davasının büyük ölçüde İngiliz Gary Robb’un mahkûm edildiği davaya dayanmasının beklendiğini ekledi.