Abdullah SUÇİÇMEZ

Girne’de dün sabah 06.00 raddelerinde 266 miligram alkol tesiri altında yola çıkan Hacı Mert Kurt

(E-35), yönetimindeki JK 946 plakalı salon araçla doğu istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek otobüs durağının içine daldı. Durakta herhangi birinin olmaması can kaybını önlerken, alkollü sürücü bir süre gözaltına alındı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Semih Sancar Caddesi üzerinde meydana geldi. Hacı Mert Kurt, 266 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JK 946 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun kuzey kısmından çıktı. Sürücü, kaldırımdaki bordür taşlarına ve otobüs durağına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmazken, durakta hasar oluştu.

Çevreye zarar veren sürücü kaçtı

Bir diğer kaza ise 02.00 sıralarında Ziya Rızkı Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Ömer Mızrak (E-30), yönetimindeki GD 520 plakalı araçla batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıktı ve kaldırım üzerindeki demir trafik konilerine, çiçekliğe ve bir iş yerine ait çardak ile şemsiyelere çarptıktan sonra, kaza yerinde durmayarak kaçtı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Kaza ile ilgili yürütülen ileri soruşturma kapsamında, olay yerinde durmayıp ayrılan sürücü tespit edilerek, hakkında soruşturma başlatıldı.

Başkan Şenkul açıklama yaptı

Girne’nin iki farklı noktasında yaşanan kaza sonrası Belediye Başkanı Murat Şenkul,sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Şenkul, son dönemlerde ülkede artmakta olan trafik kazalarına "ülkemizde resmen trafik terörü yaşanıyor" diyerek isyan etti.

Şenkul’un paylaşımı şöyle:

“Şehrin iki farklı noktandan iki kare…

Ülkemizde resmen trafik terörü yaşanıyor dostlar.

Polisimiz kontrol yapıyor, ceza yazıyor ama bu terörün hızı kesilmiyor.

Bu konu artık Merkezi İdarenin ivedi çözüm üretmesi gereken noktayı çoktan aştı.

Çarşı’da kaldırımda veya Semih Sancar caddesinde otobüs durağında biri olsaydı muhtemelen canından olurdu.

Alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında olan insanlar trafikte terör estiriyor.

Daha fazla can ve mal kaybına uğramadan buna dur denmeli.

1990’larda ZZ plakalı araçların yarattığı terörü şimdi ülkeye geldikten kısa süre sonra ya kiralanan ya da satın alınan lüks araçlar yaratıyor.

Buna dur demek için daha ne olması bekleniyor anlamış değilim.”

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2023, 09:51