Önemli pazar

Rum Yönetimi, Larnaka’dan ABD’ye direkt uçuş başlatmak için girişimlerini sürdürürken, Çin’e yönelik uçuşlar için de kolları sıvadı.

Rum basınına göre; özellikle Limasol’daki dev otel-casino projesinin tamamlanması sonrasında Çin’den gelecek turistler büyük önem taşıyor.

Rum Turizm Müsteşarı Kostas Kumis’in, direkt uçuş konusunu Çinli meslektaşı Li Qun ile ele aldığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, iki müsteşarın Güney Kıbrıs ile Çin arasında turizm alanındaki işbirliğinin daha da ileriye götürülmesini ve iki ülke arasında direkt uçuş yapılması konusunu ele aldıklarını yazdı.

Gazete, iki müsteşarın Temmuz ayının sonuna doğru düzenlenecek çevrimiçi konferansta Karşılıklı Anlayış Memorandumu imzalanmasıyla, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi konusunda anlaştıklarını kaydetti.

Haberde, Qun’un Kumis’i Çin’e davet ettiği ifade edildi.