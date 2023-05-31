‘Bunu hak etmedi’

Ömer KADİROĞLU

Güzelyurt’a bağlı Bostancı’da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 46 yaşındaki Ödül Demircioğlu, dün son yolculuğuna uğurlandı. Gözyaşlarıyla, iki çocuk annesi Demircioğlu’nu sonsuzluğa uğurlayan sevenleri, “Çok iyi bir insandı, herkese yardım ederdi. Genç yaşta ölümü hak etmedi” dedi.

Demircioğlu, Lefkoşa İsmail Safa Camiinde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında sevenlerinin gözyaşları arasında Lefkoşa Kabristanlığında toprağa verildi. Demircioğlu’nun cenaze törenine ailesinin yanı sıra Meclis Başkanı Zorlu Töre, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, bazı milletvekilleri ve çok sayıda seveni katıldı.

Kaza nasıl olmuştu?

Kaza, 28 Mayıs 2023 tarihinde saat 08.10 sıralarında Bostancı trafik ışıklarında meydana gelmişti. Ödül Demircioğlu trafik ışıklarında Hüseyin Rüstemoğlu yönetimindeki TNZ 207 plakalı otobüsün sağ ön kapısına bisikletinin sol yan kısmı ile çarpmıştı. Kaza sonucunda ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Demircioğlu, almış olduğu yaralara dayanamayarak olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Kazanın ardından gözaltına alınan Hüseyin Rüstemoğlu mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alınmıştı.