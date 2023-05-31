İki ay bekleyecek

Suna ERDEN

Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda, 42 yaşındaki Engin Kuzucu’ya aracıyla çarparak ölümüne neden olan Romanya uyruklu Nicolae Chiru, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede, zanlının vücudundan alkol ve uyuşturucu testi maksatlı kan örnekleri alındığı açıklandı. Analiz sonuçlarının henüz çıkmadığı ancak zanlının poliste tutuklu kalmasına gerek olmadığı belirtilerek, cezaevine gönderilmesi talep edildi.

Duruşmada kazayla ilgili olguları yeniden aktaran polis, 27 Mayıs 2023 tarihinde saat 00.40 raddelerinde Lefkoşa- Güzelyurt anayolunda yönetimindeki KZG 054 plakalı salon araç ile çift şeritli yolda dikkatsizce seyreden zanlı Nicolae Chiru’nun yol üzerinde yaya olarak yürüyen Engin Kuzucu’ya aracının ön sol kısmı ile çarptığını söyledi.

Polis memuru, çarpmaya müteakip Kuzucu’nun yolun solunda bulunan banket içerisine savrulduğunu ve aldığı yaralara dayanamayarak kaza mahalinde vefat ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis, KZG 054 plakalı araç sürücüsü Nicolae Chıru'den alkol ve uyuşturucu analizi için kan örneği alındığını belirtti.

Polis, olay yerinde yapılan incelemede kaza noktasının 20 metre gerisinde yol aydınlatma lambalarının çalıştığı ancak vurma noktasından 80 metre ilerisine kadar olan bölümde ise aydınlatma ışıklarının çalışmadığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alkol ve uyuşturucu analizinin sonuçlarının beklendiğini ancak zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini söyledi. Polis, bu amaçla Güneyde sakin Romanya vatandaşı olan zanlının teminat maksatları bakımından tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 2 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevinde tutuklu beklemesine emir verdi.