Alkol ve sürat hız kesmiyor

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta trafik ve asayiş denetimleri gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında 2 bin 292 sürücü kontrol edildi; 470’i rapor edilirken, çeşitli nedenlerden dolayı 50 araç trafikten men edildi. Sürücülerin en çok işlediği suçların süratli ve alkollü araç kullanmak, cep telefonuyla konuşmak olduğu belirtildi.

Polisten verilen bilgiye göre; denetimler 21.00-00.00 saatleri arasında gerçekleştirildi.

Gazimağusa’da yapılan denetimler kapsamında, kontrol edilen eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehanelerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik denetimlerinde kontrol edilen 817 araç sürücüsünden biri alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 18’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak olmak üzere toplam 113 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 13 araç trafikten men edildi.

Girne’de bini aşkın araç denetlendi

Girne’de yapılan denetimler kapsamında, eğlence mekanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilirken, ikamet izni olmadığı tespit edilen bir kişi tutuklandı. Kapama saatlerine uymadığı tespit edilen bir işletme aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik denetimlerinde toplam bin 50 araç sürücüsü kontrol edilirken; 7’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 82’si yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 268 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 37 araç trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta 32 sürücüye süratten ceza yazıldı

Güzelyurt’ta yapılan denetimler kapsamında, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik denetimlerinde toplam 425 araç sürücüsünden biri alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 32’si yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak olmak üzere toplam 89 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 4 araç trafikten men edildi, bir sürücü de tutuklandı.