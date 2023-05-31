Herkesi korkuttu

Güzelyurt çarşısı içerisinde aşırı süratli, halka tehlike arz edecek şekilde ve lastiklerini kaydırarak araç kullanan BMW’nin sürücüsü kaza yaptı. Mazda ve Mercedes marka araçlara çarpan sürücünün neden olduğu kazada toplam 90 bin TL tutarında maddi zarar oluştu.

Kaza sonucu bir kişi yaralanırken, kafe ve restoranların olduğu bölgede gerçekleşen olay, vatandaşın tepkisine neden oldu.

Polisten verilen bilgiye göre; kaza saat 17.00 sıralarında Ecevit Caddesi üzerinde meydana geldi. 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Hüseyin Aydemir, yönetimindeki JL004 plakalı BMW araçla aşırı süratli, halka tehlike arz edecek şekilde ve lastiklerini kaydırarak seyrederken, sola meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yolun soluna doğru kayan BMW, park halinden hareket haline geçen 65 yaşındaki Salih İslam yönetimindeki Mazda marka JZ 211 plakalı araçla çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan BMW ve Mazda araçlar, park halinde bulunan Mercedes’e çarptı. Kaza sonucu yaralanan Salih İslam, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, meydana gelen kazada JL004 plakalı BMW’de 40 bin, Mercedes araçta 30 bin, Mazda araçta ise 20 bin TL tutarında hasar oluştuğunu bildirdi. Kazanın ardından Hüseyin Aydemir’in tutuklandığı açıklandı.