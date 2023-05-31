11 isim yarışacak

KKTC'de 25 Haziran'da yapılacak "Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimleri" için Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) ilan ettiği seçim takvimine göre, bugün adaylar, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve ilçe seçim kurullarına başvuru yapacak. Partilerden aday olacaklar YSK’ya, bağımsız adaylar ise ilçe seçim kurullarına mesai saatleri içerisinde başvuru yapabilecek. Meclis'te boş olan bir milletvekilliği için yapılacak ara seçimde koalisyon hükümeti ortaklarından Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Ali Başman’ı, Demokrat Parti’nin (DP) Serhan Aktunç’u, Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) de Figen Yaman Lesinger’i aday göstereceği açıklanırken, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) adayı Sami Özuslu olarak duyurulmuştu.

Meclis dışı partilerden Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Tacan Reynar’ı, Bağımsızlık Yolu (BY) da Umut Ersoy’u aday olarak duyururken, Abdullah Korkmazhan, Meriç Erülkü, Çetin Sadeli ve Talip Sancar seçime bağımsız aday olarak katılacaklarını kamuoyuna açıklamıştı.

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), Parti Genel Başkanı Buray Büsküvütçü’nün ara seçimler için aday adayı olduğunu açıkladı. Parti’den yapılan açıklamada, milletvekili ara seçimi için Büsküvütçü’nün aday adayı olduğu, yeni aday adaylığı için başvuruların MDP İlçe Başkanlıkları ve MDP Genel Merkezinde kabul edileceği ifade edildi.

