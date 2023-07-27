Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Uluslararası Öğrenci Aktivite ve Öğrenci Cemiyetleri Birimi, “Yaza Merhaba” etkinliği düzenledi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, DAÜ Deniz Tesisleri’nde önceki akşam saat 19.00’da başlayan etkinliğe birçok farklı kültürden öğrenci katıldı.

2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nin sonuna gelinmesi ve yaz tatilinin başlaması adına düzenlenen etkenlikte, öğrenciler eğlenceli bir gece geçirdi.