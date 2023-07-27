‘Her şeyi tartışırız’

Rum Yönetimi ile Yunanistan’ın, her ne kadar Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in Güney Kıbrıs’a yapacağı ziyaret ertelenmiş olsa da, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın attığı adımları takip edeceği ve bu eylemlerin “şifrelerini çözme” çalışmalarına devam edeceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Erdoğan’ın Başkanlık görevine yeniden seçilmesinin ardından geniş bölgeye dair tamamen farklı bir profil çizmeye başladığını; en azından Yunanistan ile diyalog kurmayı istediğini gösterdiğini ve son Bakanlar Kurulu toplantısının ardından, Annan Planı referandumu dönemindeki halini hatırladığını yazdı.

Politis gazetesine göre; Rum Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis, Erdoğan’ın Pazartesi akşamki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamaları değerlendirerek, Türkiye’nin Avrupa ile olan ilişkileri artırma niyetini doğal karşıladıklarını; ancak Güney Kıbrıs’ın da bu ilişkilerde hem rolü, hem de söyleyecek sözü olduğunu ifade etti.

Habere göre Letimbiotis, daha en başından Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in üstlendiği inisiyatif çerçevesinde her şeyi tartışmaya hazır olduklarını ve Türkiye’den de buna karşılık beklediklerini söylediklerini kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2023, 10:14