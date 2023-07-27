Yılların ihmali

Özlem ÇİMENDAL

Diyalog’un gündeme getirdiği Teknecik Santralindeki klor gazı tanklarıyla ilgili açıklama yapan

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, “Yılların birikimi” değerlendirmesinde bulundu. Diyalog’a konuşan Paşa, göreve geldikleri andan itibaren konuyu gündemlerine aldıklarını, ancak prosedürlerin 9 ayda tamamlandığını belirtti.

Tankların imhası için daha önce bir üniversite ile anlaşma sağlandığını ifade eden Paşa, ancak yapılan çalışma sonrası üniversitenin bunların imhasını gerçekleştiremeyeceğini bildirdiğini aktardı.

Paşa, bu nedenle imha için Türkiye’de ihaleye çıkılacağını dile getirdi.

Paşa, “Yılların birikimi var. Çıkarılması gerekenler de tahliye edilmediği için, yıllar içerisinde bu klor tankları birikti” ifadelerini kullandı.

KKTC’de klor gazı tanklarını imha edecek bir kurum, kuruluş veya üniversite olmadığını da söyleyen Paşa, çalışmaların Çevre Dairesi ile birlikte sürdürdüğünü, kısa sürede tankların imhasının gerçekleşeceğini dile getirdi. Paşa, ayrıca, “İhaleyi alacak olan kurum veya kuruluş önce raporlama yapacak, daha sonra Çevre Dairesi’ne sunacak, onay aldıktan sonra işleme başlayacak” dedi.

Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2023, 10:18