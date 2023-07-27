Hür-İş’in itirazı reddedildi

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 12 Temmuz tarihindeki toplantıda 15 bin 750 TL net, 18 bin 103 TL brüt olarak belirlenen asgari ücrete Hür-İşçi Sendikası Federasyonu (Hür-İş) tarafından yapılan itirazı değerlendirdi. İtiraz reddedilirken; asgari ücret, devlet ve işveren taraflarının oyu ile net 15 bin 750 TL, brüt 18 bin 103 TL olarak belirlendi.

Açıklamaya göre, toplantıda tarafların asgari ücret ile ilgili görüşlerini ortaya koymasının ardından, devlet tarafının 4 evet, işveren tarafının 5 evet, işçi tarafının ise 5 hayır oyu ile asgari ücret oy çokluğu ile kabul edildi.

Hür-İş tepkili

Öte yandan Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, net 15 bin 750 TL olarak belirlenen asgari ücrete sendika olarak yaptıkları itirazın Asgari Ücret Saptama Komisyonu tarafından reddedilmesinin ardından hükümete tepki gösterdi.

Serdaroğlu, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “hükümet edenlerin savunmalarında asgari ücretin başlangıç ücreti olduğunu söylemelerini hayretle dinlediklerini” belirterek, “Hükümet bugün asgari ücretliye ne dedi? Kiralarınızı ödeyemiyor musunuz? ‘Gidin çadırlarda kalın’ dedi. Gıda ihtiyacınızı karşılayamıyor musunuz? ‘Gidin zeytin ekmekle bir ayı geçirin’ dedi. Kısaca çalışanlar açlığa ve sefalete mahkum edildi” ifadelerini kullandı.

Serdaroğlu, hükümete “sosyal devlet olma gereğini ne zaman yerine getireceksiniz” diye sorarak, durdurulamayan zamlar karşısında hayat pahalılığının iki ayda bir maaşlara yansıtılmasını talep etti.

