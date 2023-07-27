İlk oturum 7 Ağustos’ta

Girne’ye bağlı Çatalköy’deki villasına giderken otomatik silahlarla düzenlenen saldırı sonucu şoförü Murat Demirtaş’la birlikte hayatını kaybeden Halil Falyalı (53) cinayeti davasının duruşmaları başlıyor. Türkiye bağlantılı cinayetin KKTC ayağında tutuklu olan sanıklar Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç dün yine geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesinde görüşülen duruşmada zanlıları temsil eden avukat Didem Koç ile avukat Süleyman Özsoylular, talep ettikleri iş cetvelinin taraflarına ulaştırılmadığını belirtti. Avukatlar, iş cetvelinin taraflarına ulaştırıldıktan sonra başka evrak taleplerinin de olabileceğini, bu nedenle de mahkemenin ileri bir tarihe ertelenmesini talep etti. Savcılık makamı ise iş cetvelinin davanın seyri ve niteliğini değiştirmeyeceğini, duruşmalara başlanacak kadar talep edilen tüm belgelerin savunma makamına iletildiğini belirtti. Mahkeme heyeti, istenilen belge iş cetvelinin de savunma makamına en kısa sürede iletileceğini belirtti. Heyet, duruşmaya geçilmesi için davayı 7 Ağustos 2023 tarihine erteledi.

Kaçak girişten de yargılanacaklar

Öte yandan ülkeye tekne ile kaçak giriş yaptıklarını itiraf eden Veysel Sare ve Musa Çiçek alt mahkemeye de çıkarıldı.

Girne Kaza Mahkemesi’nde görüşülen davada Avukat Didem Koç, dava tebliğinin ellerine henüz ulaştığını, bu nedenle de mahkemenin ileri bir tarihe ertelenmesini talep etti. Mahkeme, davanın tebligatının yapıldığını, bir sonraki duruşmaya savunmanın hazır olmasını emretti. Bu kapsamda alt mahkemede sürdürülen dava da 7 Ağustos 2023 tarihine ertelendi.

Davanın geçmişi

Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde 8 Şubat 2022 tarihinde arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı, ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine nakledilen Falyalı kurtarılamamış, şoförü Murat Demirtaş da olay yerinde yaşamını yitirmişti. Cinayetle ilgili 14 Şubat 2022 tarihinde yapılan aramalarda olay yerinin yaklaşık bir kilometre batısındaki dere yatağına atılmış iki kalaşnikof, bu silahlara ait 4 şarjör ve 39 mermi ile 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ve 13 mermi bulunmuştu. Balistik incelemelerde bu silahların olayda kullanıldığı saptanmıştı. Soruşturmanın KKTC ayağında Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç yakalanırken, Türkiye’de ise 9, 12 ve 13 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan Mustafa ve Mehmet Faysal Söylemez'in de aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç yargılanmak üzere 4 Mart 2022 tarihinde cezaevine gönderilmişti. Söylemez Çetesi’nin lideri Mustafa Söylemez, kardeşi Faysal Söylemez ile 3 sanık cezaevine gönderilirken, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.