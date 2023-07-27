İhbar etkili oldu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Kalliland bölgesinde, bir apartmanın bodrum katında, izinsiz İncil dersi veren Nijerya uyruklu Christian Lajong Dogbima, polis ekipleri ve Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin gerçekleştirdiği şok baskınla suçüstü yakalandı. Polis, Dogbima’yı tutuklayarak dün mahkeme huzuruna çıkardı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Afet Olgan, 25 Temmuz 2023 tarihinde, saat 19.30 sıralarında, Kalliland bölgesinde, polis ekibi ve Milli Eğitim Bakanlığı’nda görevli 2 müfettiş tarafından, bir apartmanın bodrum katına yapılan baskın sonucu, zanlının izinsiz İncil dersi verdiği sırada suçüstü tespit edildiğini açıkladı. Zanlının, suçunu kabul ettiğini belirten polis, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi ve mahkemeden uygun teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının, 7 bin TL nakit teminat yatırması şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.