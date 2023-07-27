Sorunlara dikkat çekiliyor

Raif UZKAN

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) , Kıbrıs Türk Kamu Çalışanları Sendikası (KAMUSEN) İle Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) bugün yeni Merkezi Cezaevi’nde tam gün uyarı grevi yapacak.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, Merkezi Cezaevi’ndeki sorunlara dikkat çekmek amacıyla 08.00-17.30 saatleri arasında uyarı grevi yapacaklarını kaydetti.

Bengihan, saat 09.30’da Haspolat'taki yeni Merkezi Cezaevi önünde basın açıklaması yapılacağını duyurdu.

Mahkemelerde personel eksikliğine dikkat çekildi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) ve KKTC Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), personel eksikliği, bina ve yasal sorunlardan kaynaklı sorunlara dikkat çekmek amacıyla dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde 1 saatlik uyarı grevi ve basın açıklaması yaptı.

Mahkemeler önünde basın açıklaması yapan sendikalara Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) de destek verdi.

Bengihan: Personelin hayatı çekilmez halde

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, mahkemelerin ülkenin en güvenilir kurumlarının başında geldiğini, fakat bunun sendikaların hak arayışı yapmayacağı anlamına gelmediğini belirtti.

Ülkede artan suç ve suçlu oranıyla birlikte sürekli tekrarlanan seçimlerin iş yükü halihazırda ağır olan mahkeme personelinin hayatını çekilmez hale getirdiğini dile getiren Bengihan, bina, personel eksikliğine rağmen fedakârlıkla çalışan mahkeme çalışanlarının gerekli takdiri görmediklerini ifade etti.

Bengihan, 25 Haziran seçimlerinin ardından personel sözü verilmesine rağmen halen söz konusu istihdamların yapılmadığını hatırlattı.

Bengihan bir soruya karşılık mahkemelerin bütçeden gerekli katkıyı alamadığını, hükümetin de zaten böyle bir derdi olmadığını öne sürdü.

Arıklı'ya yönelik "Too late"

Yeni açılan Ercan Havaalanı konusuna da değinen Bengihan, sendikaların yeni havalimanında birçok eksiklik olduğu ve açılmaması gerektiği konusunda defalarca uyarı yaptığını anımsattı ve Ercan'da yaşananlardan sonra kamuoyu önünde halktan özür dileyen Ulaştırma Bakanı Arıklı'ya yönelik "Too late" (Çok geç) ifadelerini kullandı.

Atan: Diyalog ve istişare bekliyoruz

KAMUSEN Başkanı Metin Atan da diyalog ve istişare beklediklerini ifade ederek, ülkenin en güvenilir kurumlarının başında gelen mahkemelerin yıpratılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.