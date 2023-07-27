Kablo ile elektriğin 4 yılda gelebileceğini söyledi

Başbakan Ünal Üstel, Kıb-Tek ve Aksa’ya ikişer adet yeni jeneratörün geleceğini ve üretimin 70 megawat artacağını belirtirken, doğal gazla üretiminde karar alındığını söyledi.

Diyalog’a konuşan Üstel, kablo ile elektrik konusunda öngörülen sürenin 5 yıl olduğunu, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu süreyi 4 yıla indirmek için mesaj verdiğini belirtti.

Üstel, “15 yıl önce dönemin hükümeti tarafından elektriğin tarihe gömüldüğüne ilişkin açıklama yapılmıştı ama olmadı?” şeklindeki hatırlatma üzerine “Ben neyin sözünü verdimse yaptım. Bunun da sözünü veriyorum. Elektrik sorununu tamamıyla çözeceğiz” dedi.

2024’te 4 jeneratör daha devreye girecek

Başbakan Üstel, dün Gündem Özel programına telefonla bağlanarak, önemli açıklamalarda bulundu.

Üstel, ülkedeki enerji ihtiyacının yüzde 49’unu Aksa, yüzde 51’ini ise Teknecik santralinin ürettiğini belirtti. Üstel, Teknecik’i güçlendirmek adına iki jeneratör için ihaleye çıkıldığını, 6 veya 8 ay sonra ellerinde olacağını belirtti. Başbakan, ayrıca Aksa’nın da iki jeneratör kuracağını ifade ederek, “Aksa bir jeneratörü yılsonunda, diğerini 2024 yılı Nisan ayında faaliyete geçirecek. 2024’ün Haziran ayında 4 jeneratör kurulmuş olacak. Böylelikle Kıb-Tek’e 70 megawat güç ilave edecek” dedi.

Üstel, ayrıca yeni bir santral kurulacağını ifade etti.

Üstel, “Teknecik’te bulunan iki buhar tribünü zamanla eskidi ve yıprandı. Ayrıca 2029 yılından sonra buhar ve mevcut jeneratörleri çalıştıracak yakıt olmayacak.

Bu yüzden tamamen gazla çalışan yeni bir santral kurulacak. Türkiye tarafından hibe edilecek santral en geç bir buçuk sene içerisinde kurulacak” diye konuştu.

Erdoğan daha erken olmasını istedi

Enerji sorununu tamamen çözecek Türkiye’den kabloyla elektrik getirilmesi projesini Türkiye’de imzaladığını kaydeden Üstel, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’la birlikte enterkonnekte sistemle ilgili Ankara’da protokolü imzaladık. İmzaladığımız protokolle birlikte start verdik. Bu startı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan verdi. Kabloyla elektrik getirilmesi projesinin 5 yıl sürmesi öngörülüyordu. Ancak Erdoğan 5 senenin uzun olduğunu daha erken bitirilmesi gerektiğini belirtti. En geç 4 sene içerisinde bitmesini hedefliyoruz. Türkiye’den 400 megawatt iki tane kablo gelecek. Ülkemizdeki enerji sorunu tarihe gömülecek. Bu enerjiyle birlikte güneş enerjisinin önünü de açacağız. O güne gelene kadar Teknecik’e yatırım yapmaya devam edeceğiz. Kabloyla elektrik geldikten sonra Teknecik’i güncelleyeceğiz.”

Vaatlerimi yerine getirdim

Üstel, “15 yıl önce dönemin hükümeti tarafından elektriğin tarihe gömüldüğüne ilişkin açıklama yapılmıştı ama olmadı?” şeklindeki hatırlatma üzerine şunları söyledi:

“Hükümete gelirken, ülkemizde reform gerekirse yapacağız, yarım kalan projeleri tamamlayacağız demiştik. Şimdiye kadar söz verdiğim her şeyi yaptım.

Önce belediyelerden başladık, sonra reform gereken yasaları ele aldık.

Ercan Havalimanı’nı açamazsın dediler Avrupa standartlarında bir havalimanı açtık.

Belediyeler reformunu yapamazsınız dediler yaptık. Hal yasasını ve sanayi bölegelisiyle ilgili yasayı geçirdik. Şimdi de elektrikle kablo projesi için çalışıyoruz.”

Harekete geçtik

Başbakan Üstel, Diyalog’un gündeme getirdiği Teknecik depolarındaki klor gazı tanklarıyla ilgili de açıklama yaptı. Üstel, durumun bilgilerine geç geldiğini, öğrenir öğrenmez harekete geçtiklerini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2023, 10:19