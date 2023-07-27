Yargısı ileride

Lefkoşa'da gece yarısı meydana gelen olayda, kız arkadaşına baktığı gerekçesiyle 23 yaşındaki Pakistanlı erkek şahsı bira şişesiyle yaralayan İbrahim Yağmur hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının bira şişesiyle A.M.’nin yüzüne vurduğu, sol kaşında kesi oluşmasına neden olduğu belirtildi.

Zanlı hakkında yaralama ve ciddi darp suçlarından soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Duruşmada olguları aktaran polis memuru, yaralama olayının 11 Temmuz 2023 tarihinde saat 00.45 sıralarında Girne Caddesi üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının kız arkadaşına baktığı gerekçesiyle Pakistanlı A.M.’nin yüzüne bira şişesiyle vurduğunu açıkladı. Polis, kırılan bira şişesinin A.M.’nin sol kaşında 4 santimlik kesi oluşturduğunu aktardı.

Polis, A.M.’nin şikâyeti üzerine olay yerinden kamera görüntüleri alındığını, yapılan inceleme sonucu zanlıyı tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, zanlı İbrahim Yağmur’un 22Temmuz 2023 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını, akabinde itiraf nitelikli beyanlarda bulunduğunu söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 150’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.