Sürat, cep ve alkol

Ömer KADİROĞLU-Hüseyin ÇİÇEK

Girne, Güzelyurt ve Gazimağusa’da önceki gece 20.00-24.00 saatleri arasında eş zamanlı asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

Üç ilçede gerçekleştirilen trafik kontrolleri kapsamında toplam 3 bin 969 araç sürücüsü kontrol edildi. Kontroller sonucu 682 araç sürücüye ceza yazıldı. Toplam 23 araç trafikten men edilirken, ceza yazılan 682 sürücüden 270’inin sürat suçu işlediği belirtildi.

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimlerde bin 460 araç sürücüsü kontrol edildi.

170’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 47’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 13’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 23’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 13’ü muayenesiz araç kullanmak, 2’si sigortasız araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 2’si trafik ışıklarına uymamak, biri A işletme izinsiz araç kullanmak, 6’sı B işletme izinsiz araç kullanmak ve 75’i diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 354 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi.

Bir acın da trafiğe çıkışı yasaklandı.

Girne’de 4 kaçak yakalandı

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi; ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam dört kişi tutuklandı.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu 2 bin 62 araç sürücüsü kontrol edildi.

56’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 6’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 13’ü sigortasız araç kullanmak, 3’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 20’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 2’si trafik ışıklarına uymamak, biri sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, biri koruyucu başlıksız araç kullanmak ve 115’i diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 217 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 19 aracın trafiğe çıkışı yasaklandı.

Polis her yere baktı

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, bahis evleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi.

Trafik denetimlerinde ise 447 araç sürücüsü kontrol edildi; 44’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 5’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 22’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, biri alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve 37’si diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 111 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 3 araç ise trafikten men edildi.