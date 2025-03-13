Daha neler!

Girne’de, Dr. Akçiçek Hastanesi’nde park halindeki ambulans dün sabaha karşı 54 yaşındaki Hacı Halil Aydın tarafından kaçırıldı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; olay, saat 05.00 sıralarında meydana geldi.

Dr. Akçiçek Hastanesi’nde park alanı içerisinde park halinde bulunan RHA 4579 plakalı ambulans araç, kimliği meçhul bir şahıs tarafından alınıp sürülerek hastaneden çıkarıldı. Girne Polis Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından söz konusu araç, Karşıyaka’da Güzelyalı bölgesinde terk edilmiş olarak bulundu. Yürütülen soruşturmada bahse konu aracı mal sahibinden izinsiz ve yetkisiz olarak kullanan Hacı Halil Aydın olduğu tespit edildi. Aydın tutuklanırken, olayla ilgili detaylar öğrenildi. Aydın’ın gece rahatsızlandığı, ambulansla hastaneye kaldırıldığı; sabaha karşı taburcu edilince ve anahtarı aracın üzerine görünce ambulansı kaçırdığı öğrenildi. Aydın’a dava okunup serbest bırakıldığı belirtildi.