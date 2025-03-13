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İthalatın yolu açılmazsa ucuzluk olmaz

Rumlar Larnaka’dan Londra’ya günlük sebze ihracatı yaparken, biz Mersin’den Girne’ye ürün getiremiyoruz

İthalatın yolu açılmazsa ucuzluk olmaz
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Ömer KADİROĞLU

Son bir yılda asgari ücret 3 kez yükseldiği halde vatandaşlar daha fazla geçim sıkıntısı çekmeye başladı. Girne’nin Çarşamba pazarında dün salatalığın kilosu 120 liradan satılırken, Mersin’deki fiyatı 37 liraydı. Marulda, kerevizde, biberde, patates, havuçta, çilekte, hatta narenciye ürünlerinde Mersin’deki fiyatların Girne’nin kat kat altında olduğu görüldü.

Girne’deki pazara giden vatandaşlar, eskiden kiloyla aldıklarını şimdi taneyle almak zorunda kaldıklarını söyledi. Güney Kıbrıs’tan Londra’ya her gün uçaklarla taze sebze gönderildiğini belirten vatandaşlar “Onlarda üretim fazla olduğu için ihracat yaparken, bizde üretim yetersizliğinden fiyatlar bir türlü aşağıya düşmüyor, sürekli yükseliyor. Burnumuzun dibindeki Mersin’den ithalat yapılması halinde ülkeye ucuzluk gelecek” dedi.

Girne ve Mersin’de dün fiyatlar şöyleydi:          

                                    Girne                                      Mersin

Çilek                                      250 TL                                                  58.19 TL

Muz                                      70 TL                                                    18.60 TL

Çağla                                     500 TL                                                  105 TL

Armut                                  60 TL                                                    12.62 TL

Kivi                                        100 TL                                                  39.18 TL

Avokado                             50 TL (Tanesi)                                  40 TL (Tanesi)

Elma                                      55 TL                                                    12.56 TL              

Cennet Hurma                  120 TL                                                 19.98 TL

Mango                                 75 TL (Tanesi)                                   40.66 TL

Mandarin                           60 TL                                                    14.77 TL

Kereviz                                 50 TL                                                    8.32 TL

Marul                                   25 TL                                                    4.87 TL

Domates                             50 TL                                                    6.77 TL

Tatlı Biber                          130 TL                                                  30.29 TL

Maydanoz                          15 TL (Bağ)                                        5.22 TL (Bağ)

Brokoli                                 80 TL                                                    9.06 TL

Çiçek Lahanası                 60 TL                                                    5.27 TL

Beyaz Sarma                      100 TL (Tanesi)                                5.76 TL (kilosu)

Mor Sarma                         50 TL (Tanesi)                                   8.48 TL (Kilosu)

Patlıcan                               130 TL                                                  36.88 TL

Kapya Biber                        130 TL                                                  33.76 TL

Dolmalık Biber                 120 TL                                                  35.21 TL

Salatalık                               120 TL                                                  37 TL

Nar                                        60 TL                                                    15.60 TL

Ananas                                65 TL (Tanesi)                                   49.63 TL (Kilosu)

Kabak                                   80 TL                                                    18.81 TL

Üzüm                                    200 TL                                                  15 TL

Limon                                   25 TL                                                    5.86 TL

Patates                                50 TL                                                    9.03 TL

Ayrelli                                  170 TL (bir bağ)                -

Havuç                                   40 TL                                                    6.04 TL

Bezelye                                100 TL                                                  -

Taze Bakla                          100 TL                                                  39.46 TL

Ispanak                                25 TL (bir bağ)                                  5.30 TL

Portakal                               30 TL                                                    6.75 TL

Mantar                                200 TL                                                  83.43 TL                              

Vatandaşlar ne dedi…?

Nejla Alkaya

“Pazar yerinden havuç, domates ve patates gibi yemeklik sebzeler aldım ancak her şey çok pahalı. Asgari ücrete göre pahalı olan ürünler nedeniyle istediklerimizi alamıyoruz. Eskiden asgari ücret düşüktü ama her şey çok ucuzdu ve fazlasıyla alıyorduk. Bir kilo salatalık pazarda 120, marketlerde 180 lira.”

Mahmut Bulut

“Meyve ve sebze fiyatlarındaki artışlar bizi zorluyor. Eskiden çantaları doldurarak alışveriş yapıyorduk ancak şimdi fiyatları nedeniyle doğru düzgün alamıyoruz. Bu fiyatların daha da pahalı olacağını düşünüyorum.”

Rüveyda Yeşil

“Pazar yerinden domates, çilek, muz ve salatalık gibi ürünler aldım. Fiyatlar yüksek ama ihtiyacımız var diye alıyoruz. Daha önce çok rahat alışveriş yapıyorduk ancak şimdi sadece ihtiyacımız olanı alıyoruz.”

Hasan Kasap

“Pazara geldiğimizde ilk işimiz etiketlere bakmak oluyor. Her şey pahalı ve eskisi gibi alamıyoruz. Fiyat dengesizliği ve yüksekliği ile ilgili bir denetim yapılmasını elbette bekliyoruz ancak yetkililer zaten bu güne kadar bir şey yapsalardı böyle olmazdı. Satılan ürünlerin fiyatları ile ilgili etiket ve kar denetimi yapılması gerektiğini düşünüyorum.”

Hasan Yüceler

“Bir marul birkaç soğan ve iki tane pırasa aldım. Fiyatlar çok yüksek ve eskisi gibi istediğimizi alamıyoruz. Eskiden her şeyi rahat rahat alabiliyorduk ancak şimdilerde maalesef bu mümkün olmuyor. Domates alıyorsak, salatalık alamıyoruz, patates alırsak soğan alamıyoruz.”

Ceyhun Çınar

“Pazardan brokoli, karnabahar, taze soğan, pırasa ve kolakas gibi sebzeler aldım. Eskisi gibi alışveriş yapamıyorum. Pahalılık soruna yetkililerin bir çözüm bulabileceğine inancım yoktur, böyle geldi böyle gidecek.”

Mehmet Kulle

“Pazar yerinden meyve olarak en ucu olan ürünlerden portakal ve muz aldım.  Ayrıca yemeklik sebze aldım. Eskiden pazara geldiğimiz zaman bol ürün alıyorduk. Mesela salatalık 120 lira olduğu için almayacağım. Çarşının durumuna gerçekten artık anlam veremiyoruz. Bu işlere çözüm bulacak bir yetkili olduğunu düşünmediğim için bir beklentim de yoktur.”

Osman Çiftçi

“Yeşillik, portakal ve kuru yemiş aldım. Sürekli artan fiyatlara alıştık diye artık normal karşılıyoruz. Salatalık pazar yerinde 120, marketlerde 170-180 lira. Meyve ve sebzeyi eskiden çok daha rahat alıyorduk ancak şimdilerde biraz zorluyor.”

Numan Çevik

“Patates Türkiye’de 20-30 lira, Mersin’de 15 lira ancak burada 50 lira. Gerçekten fiyatlar bayağı bir yüksek ve eskisi gibi alışveriş yapamıyoruz. İnsanlar ne kış ne yaz meyve ve sebzeye ulaşamıyor. Pazar yeri şu anki haliyle marketlere gör iyi ancak daha da ucuz olabilir. İnsanlar daha ucuz diye buraya geliyor.”

Emine Soyer

“Pancar, papaya, Cehennem topuzu ve mor sarma aldım. Eskiden rahat rahat ürün alıyorduk ancak şimdilerde fiyatlarına bakmadan alamıyoruz. Yetkililerden beklentimiz fiyatlarla ilgili piyasada bir denetim yapmalarıdır. Halk sağlıklı beslenemiyor.”

                              

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YORUMLAR
Hasan Nuri
Hasan Nuri - 2 saat Önce

Üretimin yerle bir olduğu KKTCde Türkiye’ye bile İhracat yapamayan KKTC Londra’ya İhracat yapabilmesi mümkün değildir !
KKTC mühürümüz ile zaten İhracatımızı alabilen bir Avrupa Ülkesi mi var yani ! “ Almasınlar Üretim ve İhracatımızı Saray önünde Yakarız da KKTC mühüründen vazgeçmeyiz diyen Şahinlerimiz Haklı değiller mi yani ‘ !

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