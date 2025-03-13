İthalatın yolu açılmazsa ucuzluk olmaz

Ömer KADİROĞLU

Son bir yılda asgari ücret 3 kez yükseldiği halde vatandaşlar daha fazla geçim sıkıntısı çekmeye başladı. Girne’nin Çarşamba pazarında dün salatalığın kilosu 120 liradan satılırken, Mersin’deki fiyatı 37 liraydı. Marulda, kerevizde, biberde, patates, havuçta, çilekte, hatta narenciye ürünlerinde Mersin’deki fiyatların Girne’nin kat kat altında olduğu görüldü.

Girne’deki pazara giden vatandaşlar, eskiden kiloyla aldıklarını şimdi taneyle almak zorunda kaldıklarını söyledi. Güney Kıbrıs’tan Londra’ya her gün uçaklarla taze sebze gönderildiğini belirten vatandaşlar “Onlarda üretim fazla olduğu için ihracat yaparken, bizde üretim yetersizliğinden fiyatlar bir türlü aşağıya düşmüyor, sürekli yükseliyor. Burnumuzun dibindeki Mersin’den ithalat yapılması halinde ülkeye ucuzluk gelecek” dedi.

Girne ve Mersin’de dün fiyatlar şöyleydi:

Girne Mersin

Çilek 250 TL 58.19 TL

Muz 70 TL 18.60 TL

Çağla 500 TL 105 TL

Armut 60 TL 12.62 TL

Kivi 100 TL 39.18 TL

Avokado 50 TL (Tanesi) 40 TL (Tanesi)

Elma 55 TL 12.56 TL

Cennet Hurma 120 TL 19.98 TL

Mango 75 TL (Tanesi) 40.66 TL

Mandarin 60 TL 14.77 TL

Kereviz 50 TL 8.32 TL

Marul 25 TL 4.87 TL

Domates 50 TL 6.77 TL

Tatlı Biber 130 TL 30.29 TL

Maydanoz 15 TL (Bağ) 5.22 TL (Bağ)

Brokoli 80 TL 9.06 TL

Çiçek Lahanası 60 TL 5.27 TL

Beyaz Sarma 100 TL (Tanesi) 5.76 TL (kilosu)

Mor Sarma 50 TL (Tanesi) 8.48 TL (Kilosu)

Patlıcan 130 TL 36.88 TL

Kapya Biber 130 TL 33.76 TL

Dolmalık Biber 120 TL 35.21 TL

Salatalık 120 TL 37 TL

Nar 60 TL 15.60 TL

Ananas 65 TL (Tanesi) 49.63 TL (Kilosu)

Kabak 80 TL 18.81 TL

Üzüm 200 TL 15 TL

Limon 25 TL 5.86 TL

Patates 50 TL 9.03 TL

Ayrelli 170 TL (bir bağ) -

Havuç 40 TL 6.04 TL

Bezelye 100 TL -

Taze Bakla 100 TL 39.46 TL

Ispanak 25 TL (bir bağ) 5.30 TL

Portakal 30 TL 6.75 TL

Mantar 200 TL 83.43 TL

Vatandaşlar ne dedi…?

Nejla Alkaya

“Pazar yerinden havuç, domates ve patates gibi yemeklik sebzeler aldım ancak her şey çok pahalı. Asgari ücrete göre pahalı olan ürünler nedeniyle istediklerimizi alamıyoruz. Eskiden asgari ücret düşüktü ama her şey çok ucuzdu ve fazlasıyla alıyorduk. Bir kilo salatalık pazarda 120, marketlerde 180 lira.”

Mahmut Bulut

“Meyve ve sebze fiyatlarındaki artışlar bizi zorluyor. Eskiden çantaları doldurarak alışveriş yapıyorduk ancak şimdi fiyatları nedeniyle doğru düzgün alamıyoruz. Bu fiyatların daha da pahalı olacağını düşünüyorum.”

Rüveyda Yeşil

“Pazar yerinden domates, çilek, muz ve salatalık gibi ürünler aldım. Fiyatlar yüksek ama ihtiyacımız var diye alıyoruz. Daha önce çok rahat alışveriş yapıyorduk ancak şimdi sadece ihtiyacımız olanı alıyoruz.”

Hasan Kasap

“Pazara geldiğimizde ilk işimiz etiketlere bakmak oluyor. Her şey pahalı ve eskisi gibi alamıyoruz. Fiyat dengesizliği ve yüksekliği ile ilgili bir denetim yapılmasını elbette bekliyoruz ancak yetkililer zaten bu güne kadar bir şey yapsalardı böyle olmazdı. Satılan ürünlerin fiyatları ile ilgili etiket ve kar denetimi yapılması gerektiğini düşünüyorum.”

Hasan Yüceler

“Bir marul birkaç soğan ve iki tane pırasa aldım. Fiyatlar çok yüksek ve eskisi gibi istediğimizi alamıyoruz. Eskiden her şeyi rahat rahat alabiliyorduk ancak şimdilerde maalesef bu mümkün olmuyor. Domates alıyorsak, salatalık alamıyoruz, patates alırsak soğan alamıyoruz.”

Ceyhun Çınar

“Pazardan brokoli, karnabahar, taze soğan, pırasa ve kolakas gibi sebzeler aldım. Eskisi gibi alışveriş yapamıyorum. Pahalılık soruna yetkililerin bir çözüm bulabileceğine inancım yoktur, böyle geldi böyle gidecek.”

Mehmet Kulle

“Pazar yerinden meyve olarak en ucu olan ürünlerden portakal ve muz aldım. Ayrıca yemeklik sebze aldım. Eskiden pazara geldiğimiz zaman bol ürün alıyorduk. Mesela salatalık 120 lira olduğu için almayacağım. Çarşının durumuna gerçekten artık anlam veremiyoruz. Bu işlere çözüm bulacak bir yetkili olduğunu düşünmediğim için bir beklentim de yoktur.”

Osman Çiftçi

“Yeşillik, portakal ve kuru yemiş aldım. Sürekli artan fiyatlara alıştık diye artık normal karşılıyoruz. Salatalık pazar yerinde 120, marketlerde 170-180 lira. Meyve ve sebzeyi eskiden çok daha rahat alıyorduk ancak şimdilerde biraz zorluyor.”

Numan Çevik

“Patates Türkiye’de 20-30 lira, Mersin’de 15 lira ancak burada 50 lira. Gerçekten fiyatlar bayağı bir yüksek ve eskisi gibi alışveriş yapamıyoruz. İnsanlar ne kış ne yaz meyve ve sebzeye ulaşamıyor. Pazar yeri şu anki haliyle marketlere gör iyi ancak daha da ucuz olabilir. İnsanlar daha ucuz diye buraya geliyor.”

Emine Soyer

“Pancar, papaya, Cehennem topuzu ve mor sarma aldım. Eskiden rahat rahat ürün alıyorduk ancak şimdilerde fiyatlarına bakmadan alamıyoruz. Yetkililerden beklentimiz fiyatlarla ilgili piyasada bir denetim yapmalarıdır. Halk sağlıklı beslenemiyor.”