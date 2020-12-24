Ekipler işi sıkı tutuyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Covid-19 denetimleri sürüyor. LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre; 175 iş yeri denetlenirken, pozitif vaka bulunduğu öğrenilen 3 iş yeri kapatıldı.

LTB Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi ekipleri iş yerlerinde yaptığı denetimlerde, Covid-19 virüsüne karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili uyarılarda bulunulup, buna uymayan iş yerlerinin kapatılması da dahil olmak üzere çeşitli yaptırımlar uyguluyor.

Şube bir yandan denetimlerini sürdürürken, bir yandan da devlet daireleri ile sınır kapılarına yönelik günlük dezenfekte çalışmalarını düzenli olarak yapıyor.

LTB Halk Sağlığı Şubesi Ekipleri denetimlerinde, iş yerlerinin giriş ve çıkışlarda kayıt alınması, tüm iş yeri girişlerinde gelen kişilere el dezenfeksiyonu sağlayacak yönde tedbirlerin alınması, maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması hususları ile çalışanların PCR testi kontrollerini de yapıyor.

Halk Sağlığı Şubesi ekipleri tarafından Covid-19 tedbirleri kapsamında 17 Aralık ile 22 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 49 market ve off-licence, 10 okul, 40 restoran, 35 kafe-bar, 7 fırın ve imalathane, 27 kuaför-berber, 2 spor salonu ile 5 galeri denetlendi.

3 iş yerinde pozitif vaka olduğunun öğrenilmesi ile birlikte söz konusu iş yerleri kapatıldı ve LTB ile Sağlık Bakanlığı ortak bir çalışma gerçekleştirerek, çalışanları pozitif çıkan iş yerlerine yakın yerlerde çalışan 66 kişiye de random test uygulandı.