‘Bıçakla keserim’

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da yaşanan olayda eşi boşanmak isteyen Ömer Kızıl, adeta deliye döndü. İddiaya göre; zanlı Kızıl, ayrılmak isteyen eşine “Benden asla boşanamazsın. Ölümün elimden olur. Seni bıçakla deşerim” diyerek şiddet tehdidinde bulundu.

Eşinin şikâyeti üzerine gözaltına alınan zanlı, suçlamaları kabul etmezken, dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Meselenin olgularını aktaran polis memuru Löğmen Yücetürk, zanlının 21 Aralık 2020 tarihinde, saat 21.00 sıralarında boşanmak istediğini söyleyen ve mahkemeye başvurduğunu aktaran eşine, “Benden asla boşanamazsın. Ölümün elimden olur. Seni bıçakla deşerim” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Yücetürk, zanlının, gözaltına alındığını ve kendisine yöneltilen suçlamayı kabul etmediğini bildirdi. Yücetürk, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 3 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı bir kefilin75 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.