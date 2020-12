KKTC’ye Türkiye’den 800 milyonluk destek

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dün özel uçakla dün Ankara’ya giden Başbakan Ersan Saner, Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu ile görüştükten sonra, 13’üncü maaşlar ve diğer ihtiyaçlar için 800 milyon liralık destek sözü verdi. Oktay’ın yılbaşına sayılı günler kala verdiği bu müjde, günlerdir 13’üncü maaş sancısı çeken kamu çalışanları ve emeklilerin yanı sıra, satış beklentisi içinde olan esnafı son derece memnun etti.

Vural, Ercan Havaalanı yeni terminal binasının bitirilmesi ve 500 yataklı hastane konusunda da KKTC heyetine güvence vererek ‘sonuna kadar yanınızdayız. Kıbrıs Türkü ile her alanda birlikteyiz” dedi.

KKTC heyeti dün akşam saatlerinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

Oktay: Kıbrıs Türküyle her alanda birlikteyiz

Başbakan Ersan Saner, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bir araya geldi. Görüşme sonrası ortak basın açıklaması yapıldı.

Basın toplantısında ilk sözü alan Cumhurbaşkanı Yardımcı Oktay, yeni hükümetin ilk ziyaretini Türkiye'ye yaptığını ifade ederek, "hoşgeldiniz, hayırlı olsun, inşallah yeni hükümet Kıbrıs Türk halkının sorunlarının çözümüne ilişkin adımlar atacak. Yeni süreç hayırlı olsun. Türkiye olarak sonuna kadar yanınızda arkanızda olacağız, Kıbrıs Türküyle her alanda birlikteyiz" dedi.

Bu zor dönemde Covid-19 salgını başta olmak üzere her alanda Kıbrıs Türkünü asla yalnız bırakmayacaklarını ifade eden Oktay, aşılama sürecinin başında olduklarını ve salgının geride kalmasını ümit ettiklerini, 2021'e bu açıdan iyimser baktıklarını söyledi.

2021'de daha iyi bir tablo göreceklerine inanç belirten Oktay, bunun turizm ve ekonomi anlamında da olumlu yansımaları olacağını kaydetti.

Ödemeler için 800 milyon TL gönderilecek

Oktay, dünyada olduğu gibi KKTC'de de sıkıntılar yaşandığını, ancak Türkiye olarak bu sorunların çözümü için Kıbrıs Türk halkının yanınızda olduklarını ifade ederek, bu konuda Kıbrıs Türk halkına müjde niteliğinde bir haber vereceğini kaydetti.

Oktay, KKTC'ye kamu ödemeleri başta olmak üzere diğer ödemelerin yapılması ve ekonominin rahatlaması için 800 milyon TL kaynak aktarılacağını söyledi.

Oktay, bununla birlikte maaşlar dahil birçok sorunun çözüleceğine inanç belirterek, birlik ve beraberlik içinde sorunların aşılacağını ancak asıl arzusunun Türkiye Cumhuriyeti yardımlarının Kıbrıs Türk halkının hayatına dokunması olduğunu belirtti.

Yol, su, tarımsal sulama, elektrik, hayat standartlarının iyileştirilmesi ve sanayi yatırımları yanında kamu hizmetlerinde bürokrasinin azaltılması ve e- devlet alanında gelişmelerin hedeflendiğini ifade

eden Oktay, bu konularda bütçe ve teknik destek verileceğini kaydetti.

Yarım kalan projeler devam edecek

Oktay, ulaşımla alakalı yarım kalan projelerin de yeni yılda devam edeceği müjdesini vererek, İskele Mağusa ve Lefkoşa'da yaklaşık 40 kilometrelik duble yol çalışmalarının süreceğini, ayrıca ısrarla hem taşrada hem de merkezde ulaşım çalışmalarının devam edeceğini anlattı.

Ercan Havalimanındaki çalışmalar 7-8 ay içinde tamamlanacak

Pandemi hastanesinin açıldığını, 500 yataklı hastane ile ilgili çalışmaların devam ettiğini, Havalimanındaki çalışmaların süreceğini ifade eden Oktay, bu konuda taahhüt verdi ve bu çalışmaların 7-8 ay içerisinde tamamlanacağını, KKTC'nin turizm alanındaki rekabetçiliğinin artırılacağını söyledi.

Oktay, 2021 bütçesi ile ilgili de KKTC'nin destekçisi olacaklarını ifade ederek, bütçenin hazır hale gelmesi için desteği sonuna kadar vereceklerini vurguladı ve "2021'de çok daha güzel günlerde görüşeceğiz" dedi.

Oktay, Maraş ile ilgili sürecin de devam ettiğini belirterek, sahil yolu ve Demokrasi Caddesinin şu anda açık olduğunu, yeni süreçte de yeni gelişmelerin olacağını dile getirdi.

Saner: Değişim ve dönüşüme önem veriyoruz

Başbakan Ersan Saner de, KKTC'de yeni hükümetin ilk ziyaretinin Anavatan'a yapılması geleneğini bugün gururla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Saner, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Türk halkına desteği için teşekkür ederek, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Oktay olmak üzere tüm yetkililere teşekkür etti.

Anavatan'ın desteği olmadan KKTC olarak uluslararası alan ve içteki yatırımlarda başarılı olamayacaklarını ifade eden Saner, bu alanda Türkiye Cumhuriyeti'nin KKTC'ye verdiği desteğin kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

Eğitim, turizm, inşaat sektörü yanında bilişim alanında da değişim ve dönüşüme önem verdiklerini söyleyen Saner, bürokrasi ve zaman kaybının da önüne geçilecek e- devlet yatırımının ülke adına ciddi bir kazanım olacağını vurguladı.

KKTC maliyesine 800 milyon TL kaynak aktarılacak olmasının da ekonomi ve sağlık alanı açısından çok önemli olduğunu ifade eden Saner, ayrıca 2021'de de ekonomik anlamda verilecek desteklere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan heyetle görüştü

Bu arada KKTC heyeti dün akşam saatlerinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakanı Ersan Saner'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat 30 dakika sürdü.

Saner ile beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret eti

Öte yandan Başbakanı Ersan Saner ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'i ziyaret eti. Saner, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Saner, beraberindeki heyetle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Saner, saygı duruşunun ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2020, 11:36