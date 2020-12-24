Sayaç ihalesini ‘Büyük vurgun’ ihbarı üzerine iptal etti

Çiğdem AYDIN

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) 10 bin adet elektronik sayaç alımıyla ilgili ihalesinin iptali yönünde talimat verdiği öğrenildi. Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, teknik şartnamede oynama yapılarak ‘adrese teslim’ anlamında ihale yapıldığı ihbarı üzerine soruşturma yapan Arıklı, 10 bin adet sayacın tanesi 128 Euro 60 cent üzerinden alım anlaşması yapıldığını ortaya çıkardı.

Gizde İletişim şirketine kalan ihalenin gerçekleşmesi halinde kurumun Bir milyon 286 bin Euro ödeme yapması gerekecekti. Halbuki; bir başka firmanın her sayaç için 75 Türk lirası teklif verdiği; ancak ihaleyi kazanamadığı iddia edildi.

Arıklı’nın dün Ankara’ya gitmesi nedeniyle başlatılan soruşturmanın bugün de sürdürüleceği ve daha ileri kararların alınacağı belirtiliyor.