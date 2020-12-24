Sayaç ihalesini ‘Büyük vurgun’ ihbarı üzerine iptal etti

Bakan Arıklı, Elektrik Kurumu’nun Bir milyon 286 bin Euro’ya bağladığı sayaç ihalesini ‘Büyük vurgun’ ihbarı üzerine iptal etti

Sayaç ihalesini ‘Büyük vurgun’ ihbarı üzerine iptal etti

Çiğdem AYDIN

   Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) 10 bin adet elektronik sayaç alımıyla ilgili ihalesinin iptali yönünde talimat verdiği öğrenildi. Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, teknik şartnamede oynama yapılarak ‘adrese teslim’ anlamında ihale yapıldığı ihbarı üzerine soruşturma yapan Arıklı, 10 bin adet sayacın tanesi 128 Euro 60 cent üzerinden alım anlaşması yapıldığını ortaya çıkardı.
  Gizde İletişim şirketine kalan ihalenin gerçekleşmesi halinde kurumun Bir milyon 286 bin Euro ödeme yapması gerekecekti. Halbuki; bir başka firmanın her sayaç için 75 Türk lirası teklif verdiği; ancak ihaleyi kazanamadığı iddia edildi.
   Arıklı’nın dün Ankara’ya gitmesi nedeniyle başlatılan soruşturmanın bugün de sürdürüleceği ve daha ileri kararların alınacağı belirtiliyor.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

banner478
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
KKTC’ye Türkiye’den 800 milyonluk destek
KKTC’ye Türkiye’den 800 milyonluk destek
  1. KIBRIS

banner456

banner459

banner468

banner460