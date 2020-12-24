Kuzeyde 7, güneyde 47 yeni vaka

Güncel Coronavirüs verilerine göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 7, Güney Kıbrıs’ta 477 yeni vaka tespit edildi, 3 kişi daha hayatını kaybetti. Türkiye'de de 19 bin 650 vaka tespit edildi, 259 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 5 bin 559 olduğunu, 7 pozitif vakaya rastlandığını, 12 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve bu sürede gözetim altında bulunduklarını, 5 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Akıncılar’da yeni vakalar

Bu arada son üç gündür temaslı taraması ve yaygın test yapılan Akıncılar köyünde dün de iki pozitif vaka olduğu açıklandı. Belediye başkanı Hasan Barbaros sosyal medyadan yaptığı açıklamada daha önce açıklanan ‘4 şüpheli vakanın’ 2’sinin negatif diğer ikisinin ise pozitif olduğunu duyurdu. Hasan Barbaros paylaşımında şunları belirtti:

“Sayın köylülerim bu gün çok sıkıntılı bir gün yaşadık. Önce bana tüm testlerin negatif olduğu söylendi. Daha sonra 4 şüpheli vaka olduğu bildirildi. 4 şüpheli vakanın 2'si negatif, 2'si pozitif çıktı. Pozitif olan tüm arkadaşlara geçmiş olsun. Bu sıkıntının en erken zamanda son bulması dileklerimle kendimize dikkat edelim. Gerekmedikçe evden çıkmayalım, kendimizi izole edelim, maske takalım, mesafeli duralım. Kalabalık ortamlardan uzaklaşalım. Coronavirüs testini yapmayanlar yapsa iyi olur. Bu illeti defetmek elimizdedir, kendimize dikkat edelim. Aksi taktirde işimiz çok zorlaşır, sağlıklı ve güzel günler dilerim.”

Güneyde yine can kaybı

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 477 yeni pozitif vakaya rastlandı, 3 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin yaşları 90, 94 ve 97 olarak açıklandı. Güneydeki toplam can kaybı sayısı 125 olurken vaka sayısı da 18 bin 883’e yükseldi.

Türkiye’de 19 bini aşkın vaka

Türkiye'de de son 24 saatte 202 bin 209 Covid-19 testi yapıldı, 19 bin 650 kişinin testi pozitif çıktı, 259 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 4 bin 901 oldu, 34 bin 492 kişinin Covid-19 tedavi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 901 bin 307'ye yükseldi.