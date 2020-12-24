Aşılar hafta sonu geliyor

Rum kesiminde Coronavirüs’ün önlenmesi için alınan önlemlerin dün bazı gevşemelerle 10 Ocak tarihine kadar uzatıldığı belirtilirken, Lefkoşa Rum Tapu Dairesindeki en az 10 memurun karantinada olduğu bildirildi.

Haravgi gazetesi, tapu dairesi personeli arasında pozitif bir vaka tespit edilmesinin ardından, söz konusu personel ile birlikte yakın temasta olduğu 9 personelin daha, 14 günlük karantinaya girdiklerini ekledi.

Gazete başka bir haberinde ise, Güney Kıbrıs’ta Coronavirüsü yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısının 100’u geçtiğine dikkat çekti.

Öte yandan Rum kesiminde 130 kişinin ise Coronavirüs tedavisi görmekte olduğunu ve bunlardan 32’sinin durumunun ciddi olduğunu kaydeden gazete, 32 kişiden 12’sinin ise solunum cihazına bağlı olduğunu belirtti.

Gazete 14-21 Aralık tarihleri arasında Güney Kıbrıs’ta 2 bin 903 vaka tespit edildiğini aynı zamanda 15 ölüm gerçekleştiğini de ekledi.

İlk aşılar Cumartesi geliyor

Alithia gazetesi ise önümüzdeki Cumartesi günü Güney Kıbrıs’a Pfizer şirketinin ilk aşı partisinin gelmesi ve Pazar günü ise geriye kalan AB üye devletleriyle eş zamanlı olarak Güney Kıbrıs’ta da aşılamanın başlamasının beklendiğini yazdı.

Üretici şirket ve Avrupa Komisyonu tarafından ortaya konulan zaman takvimi temelinde aşıların haftalık olarak parça parça teslim edileceğini yazan gazete, Rum kesiminin 2021 yılının ilk 3 ayında sipariş verdiği aşı miktarının yaklaşık yüzde 28’ini alacağını belirtti.

İlk aşı partisinin gelmesiyle birlikte yaklaşık 8 bin kişinin aşılacağını belirten gazete, bunlar arasında huzurevlerinde kalanlar ile referans hastanesindeki sağlıkçılar bulunduğunu ifade etti.

Rum Sağlık Hizmetleri Müdür Vekili Olga Kalakuta ise açıklamasında, Rum kesiminin payına düşen ilk aşı partisinin 49 bin olduğunu ve bu aşılarla yaklaşık 24 bin kişinin iki doz halinde aşılanacağını dile getirdi.