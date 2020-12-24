Töre: Mücadeleye sahip çıkılmalı

Larnaka bölgesinde, 1950’lerden 1974’e kadar verilen 173 şehit, İskele’de Larnaka Şehitler Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı.

Törene, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan temsilciler de katıldı.

Zorlu Töre, törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türkü’nün bugünlere şehit ve gazilerin verdiği mücadele sayesinde geldiğini, Kıbrıs Türkü’nün 1955-1974 arası aç susuz kaldığı zamanlar olduğunu ancak hiçbir zaman yılmadığını, bir gün Türk ordusunun geleceği inancıyla milli şuurunu devam ettirdiğini söyledi.

Töre, şehit ve gazilere; verilen mücadeleye sahip çıkılmadığı takdirde bağımsızlığın da kaybedilebileceğini ifade etti.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu yaptığı konuşmada, şehit ve gazilerin büyük bir kahramanlık örneği göstererek, Kıbrıs Türk halkının var olduğunu, tüm dünya önünde ilan ettiklerini ifade etti.

İskele Mücahitler Derneği’nden Ali Abdurrahmanoğlu da, Kıbrıs Türkü’nün 1950’lerde başlattığı Kıbrıs’ın Yunanistan’a (ENOSİS) bağlanması politikasına karşı mücadelesini halen sürdürmekte olduğunu belirtti.