Orta yol bulunacak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ülkede arpa stokunun azalması karşısında üretimin devamlılığın sağlanması için hükümetten sübvansiye talebinde bulunacaklarını açıkladı.

Bakanlık açıklamasına göre Çavuşoğlu, yem fabrikaları temsilcileri ile bir araya gelerek, arpa stokunun azalması ve Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) tarafından arpaya yapılan 2 TL’lik fiyat artışı konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Çavuşoğlu, Bakanlık’ta yer alan toplantı sonunda ilgili sektör temsilcileriyle görüşmelerinin sürdüğünü belirterek, Hayvancılık Dairesi’nin de gerekli çalışmaları tamamlamasının ardından, üretimin devamının sağlanması için hükümete sübvansiye talebinde bulunacaklarını belirtti.

Çavuşoğlu, TÜK stoklarında tükenen arpa, mısır gibi ürünlerin tedarik edilmesi konusunda özverili ve duyarlı bir şekilde destek olan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür ve personeli ile Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine teşekkür etti.

Yem fiyatlarına artış yapılmayacak

Bakan Çavuşoğlu, bu süre zarfında Ocak ayına kadar yem fabrikalarının arpa fiyatlarına zam yapılmayacağı sözünü aldıklarını ifade ederek, Binboğa Yem Fabrikası tarafından yapılan fiyat artışının da geri alındığını duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu, hükümetin arpanın sübvansiye edilmesi ile ilgili vereceği kararın ardından, yem fabrikalarının karar sonucuna göre ileride fiyat artışını değerlendirebileceğini kaydetti.

TÜK’teki arpa stoku eksikliği nedeniyle fiyatta bir artış yapılması mecburiyetinde kalındığını ifade eden Çavuşoğlu, mısır fiyatında oluşan artıştan dolayı arpa stokunun çok hızlı eridiğini ve normalde ambarlarda Mart ayına kadar bir stok olması gerekirken, bir haftalık arpa kaldığını ifade etti.

Türkiye’den arpa getirecek geminin yüklemede olduğunu ve ülkede herhangi bir arpa sıkıntısı yaşanmayacağını belirten Çavuşoğlu, “Ancak arpa sıkıntısı olmayacak demek yetmiyor. Bir de fiyat düzenlenmesi gerekiyor. Bilindiği üzere TÜK’ün zararına satış yapma hakkı yoktur. Ancak üretimin sürdürülebilmesi için sübvansiye onayı alması halinde, görev zararı yapabilecek bir kurumdur” dedi.

Fiyat artışı geri alındı

Kooperatifler Mukayyidi Kemal Deniz Dana ise Binboğa Yem Fabrikası’nın piyasayı dengeleyen bir kurum olduğunu söyleyerek, arpa fiyatlarına yapılan zamdan dolayı, yem fiyatlarının artırılmasına yönelik karar üretildiğini fakat dün alınan bu kararın durdurulduğunu belirtti.

Dana, kooperatif bayileri arasında son yapılan fiyat artışından yem satın alan olması halinde, aradaki farkın iade edileceğini de söyledi.

Kamu-İş greve gidiyor

Öte yandan Kamu-İş, “Aylardır sigorta ve ihtiyat sandığı primleriyle vergileri yatırılmadığı” gerekçesiyle, bugün Toprak Ürünleri Kurumu’nun (TÜK) tüm şubelerinde tam gün grev yapacağını duyurdu.

Kamu-İş, TÜK’te geçen hafta yaptığı iki saatlik uyarı grevinin dozunu artırarak, bugün TÜK’ün tüm şubelerinde tam gün grev yapacağını belirtti.

Geçen hafta Perşembe günü, sorunların çözümü için uyarı yaptıklarını ve bugün mesai bitimine kadar süre tanıdıklarını söyleyen Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, hiçbir adım atılmadığını savunarak, “Biz de tüm TÜK merkez ve şubelerinde tam gün grev kararı aldık” dedi.

TÜK çalışanlarının aylardır sağlık sisteminden faydalanamadığını belirten Serdaroğlu, Hükümetin bir an önce TÜK çalışanlarının sorunlarını çözmesini istedi.