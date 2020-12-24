‘Kapanmaya dayanamayız’

Ömer KADİROĞLU

Pandemi sürecinde çok ciddi sorunlar yaşayan ve ayakta durmakta zorlanan Lefkoşa esnafı, yeni kapatma söylemlerine sert tepki gösterdi.

Diyalog muhabirine konuşan ve “dayanacak gücümüz kalmadı” diyen esnaf, Corona’ya karşı korunmak için maske ve hijyen konusuna önem verilmesini isteyerek, kapanmanın çare olmadığına dikkat çekti.

Ne dediler…?

Havva Türkkal

“Sağlık Bakanı Ali Pilli, 21 gün kapanma olabileceğini söyledi. Eğer böyle bir şey olursa esnaf daha da zora bir duruma düşer. Mart ayında ilk vakalar görülünce 56 gün kapalı kaldı. Bu süre içerisinde birçok işyeri kapandı, binlerce kişi dükkânının kapısına kilit vurdu. Yeni bir kapanma sürecini bu ülke bir daha kaldırmaz. Maaşını alan kesim rahat olabilir ama özel sektör can çekişiyor. Ancak sağlık her şeyden önce deldiği için bir karar verilirse kapanacağız.”

Suat Kurt

“Sağlık Bakanı Ali Pilli, bir açıklamasında 21 gün kapanma durumunun söz konusu olabileceğini ifade etti. Eğer böyle bir durum söz konusu olursa bilinmelidir ki esnaf bunu kaldıramaz. İlk yaşanan kapanmada birçok işyeri battı. O dönemde de insanlar hep birikimlerini harcamak durumunda kaldı. Esnafın ikinci bir kapanmayı kaldıracak gücü ne yazık ki yoktur. Böyle bir durumun dile getirilmesi bile piyasada ciddi olumsuzluklara neden olurken uygulanması esnafı bitirir. Çok daha kötüye gidilecek.”

Hamza Oruncak

“Yerel vakalarda artış olduğu, kapanma olabileceği söyleniyor. Esnaf daha önceki kapanmada büyük zarar yaşadı. Bu tekrar ederse birçok esnaf dükkânını tamamen kapatma noktasına gelecektir. Dükkân kapalı ancak vergi, kira, elektrik ödüyoruz… Peki bizim bu zararımızı kim karşılayacak? Eğer böyle bir uygulamayı hayata geçirirlerse kesinlikle esnafa büyük bir darbe vurulmuş olacak.”

Hayriye Anıt

“Yeni bir kapanma olursa mahvoluruz. Bu karar uygulanırsa hiç iyi olmaz …Çünkü esnaf zaten bir kapalılık süreci geçirdi ve büyük zarara uğradı. Yaralar sarılacakken böylesi bir karar esnafın büyük çoğunluğunu bitirir. Evet, her şeyin başı sağlık ancak biz esnaflar için ikinci bir kapanma büyük bir zarara neden olacaktır.”

Ayhan Çalı

“Sağlığımız için kapanma gerekiyorsa kapanalım ancak yaşanacak maddi-manevi zararı kim karşılayacak? Başka bir gelirimiz yok ve iki çocukla ne yiyip ne içeceğiz? Esnaf iki buçuk aylık bir kapanma yaşadı ve bu süreçte büyük zarara uğradı. Hal böyleyken ikici bir kapanmayı kesinlikle kaldıramaz. İnşallah kapanmayı düşünen Sağlık Bakanı ve diğer yetkililer yaşanacak sıkıntılar için de birşeyler düşünüyorlardır. İlk defasında birçok esnaf dükkânını tamamen kapatmıştı. Eğer ikinci bir kapanma olursa daha da fazla insan batacaktır.”

Ferah Şehsuvaroğlu

“Sağlık Bakanı’nın 21 günlük kapanma kararı vermesi halinde ayakta kalmaya çalışan esnaf da batacaktır. Zaten yılbaşı üzeri böyle bir açıklama yapılması moralleri bozdu; piyasayı etkiledi. İnsanlar ha kapandık ha kapanacağız şeklinde bir tedirginlik içerisinde bırakılıyor. Zaten uzun bir kapalılık sürecinden yeni çıktık, toparlamaya çalışırken şimdi böyle bir açıklama ile yine hem esnafta hem de vatandaşlarda büyük bir panik yarattı.”

Fatih Tatar

“Yeni bir kapanma kesinlikle kabul edilmez. Daha önce kapattık ve kiracı olduğumuz dükkânımızda ve çalıştırdığımız 10 personel nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşadık. Kapatmak o kadar kolay değildir tedbir arttırmak daha doğru olacaktır. Evet, sağlık önemli ancak kapatacaksa esnafa, çalışan personellere yaşanacak zararı karşılamaları gerekiyor. Karşılayacaklarsa; insanlara paralarını ödeyeceklerse buyursunlar kapatsınlar.”



Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2020, 11:32