Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Vakıflar Bankasında yapılan referandumu kazanarak, toplu iş sözleşmelerinde yetkili sendika olma konumunu koruduğunu açıkladı.
KTAMS Başkanı Güven Bengihan’ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:
“Sendikamız, 1994 yılından beri örgütlü olduğu Kıbrıs Vakıflar Bankasında yeni dönem Toplu İş Sözleşmesinin imzalanması ile ilgili olarak ADA-SEN’le referanduma girmiştir.
Yapılan referandumu sendikamız kazanarak bankada yetkili sendika olma konumunu korumuştur. Tüm Vakıflar Bankası çalışanlarına sendikamıza duydukları güven ve verdikleri destek için teşekkür ederiz.”
ADA-SEN kaybetti
KTAMS, Kıbrıs Vakıflar Bankasındaki referandumu kazandığını açıkladı
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Vakıflar Bankasında yapılan referandumu kazanarak, toplu iş sözleşmelerinde yetkili sendika olma konumunu koruduğunu açıkladı.
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