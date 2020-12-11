ADA-SEN kaybetti

KTAMS, Kıbrıs Vakıflar Bankasındaki referandumu kazandığını açıkladı

ADA-SEN kaybetti

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Vakıflar Bankasında yapılan referandumu kazanarak, toplu iş sözleşmelerinde yetkili sendika olma konumunu koruduğunu açıkladı.
KTAMS Başkanı Güven Bengihan’ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:
“Sendikamız, 1994 yılından beri örgütlü olduğu Kıbrıs Vakıflar Bankasında yeni dönem Toplu İş Sözleşmesinin imzalanması ile ilgili olarak ADA-SEN’le referanduma girmiştir.
Yapılan referandumu sendikamız kazanarak bankada yetkili sendika olma konumunu korumuştur. Tüm Vakıflar Bankası çalışanlarına sendikamıza duydukları güven ve verdikleri destek için teşekkür ederiz.”

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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