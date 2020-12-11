Hayat ilginç

İçişleri Bakanlığı’nda görev devir teslimi yapıldı. Eski İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, görevini yeni Bakan Kutlu Evren’e devretti. Böylece Evren, üç yıl önce Baybars'a devrettiği koltuğa yeniden oturdu.

Törende konuşan eski İçişleri Bakanı, Halkın Partisi (HP) Milletvekili Ayşegül Baybars, görevi 3 yıl önce İçişleri Bakanı Kutlu Evren’den aldığını anımsatarak, devletin devamlılığı esası gereği yarım kalan projeler ve İçişleri Bakanlığının sorumluluk alanına giren birçok meseleyle ilgili projeleri yürütme imkanları olduğunu kaydetti.

İçişleri Bakanı Kutlu Evren de hayatın bazen ilginç olduğunu söyleyerek 3 yıl önce devrettiği bakanlığa tekrardan bakan olarak geldiğini kaydetti.