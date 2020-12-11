Hükümet programı haftaya

Doğuş Özokutan ÇİFTÇİOĞLU

Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümetinin Cumhurbaşkanınca onaylanan Bakanlar Kurulu listesi, dün de Cumhuriyet Meclisi Genel Kuruluna sunuldu.

Meclis Genel Kurulu, iki buçuk saatlik gecikmeyle saat 12.30’da Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında olağanüstü toplandı.

Toplantıda 3’lü koalisyonun kabine listesi okunarak milletvekillerinin bilgisine getirildi.

Genel Kurulda okunan UBP-DP-YDP koalisyonu kabinesindeki görev dağılımı şöyle:

“Başbakan Ersan Saner (UBP), Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı (YDP), İçişleri Bakanı Kutlu Evren (UBP), Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel (UBP), Maliye Bakanı Dursun Oğuz (UBP), Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu (UBP), Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu (UBP), Sağlık Bakanı Ali Pilli (UBP), Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu (UBP), Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu (DP), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman (DP).”

Üç vekil bağımsız devam edecek

Ardından Halkın Partisi (HP) milletvekilleri Hasan Büyükoğlu, Hasan Topal ve Mesut Genç’in HP’den istifası Meclis Genel Kurulu’nun bilgisine getirildi. Üç milletvekili bağımsız olarak görevlerini sürdürecek.

Daha sonra Halkın Partisi Grup Başkanlığı’nın boşalan grup başkan vekilliğini Jale Refik Rogers’in yürüteceği Meclis’in bilgisine getirildi.

Toplantıda ayrıca yeni hükümetin programının Meclis’te okunmasının 14 Aralık Pazartesi günü saat 10.00’da yapılması oy birliğiyle kabul edildi.

Hükümetle ilgili bundan sonraki süreç…

Hükümet programının Cumhuriyet Meclisi’nde 14 Aralık Pazartesi okunmasından iki tam gün sonra program üzerindeki görüşmeler başlayacak ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra da güven oylaması yapılacak.

Meclis İç Tüzüğüne göre; güven oylaması açık oyla yapılacak. Oylamada güvenoyu verenlerin sayısı ret oyu verenlerden fazla ise Bakanlar Kurulu güvenoyu almış olacak. Aksi halde, Bakanlar Kurulu güvenoyu almamış olacak ve Başbakan istifasını Cumhurbaşkanına sunacak.

Partilere göre vekil dağılımı

Yeni hükümet, Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra 49 milletvekili kalan Cumhuriyet Meclisi’nde UBP’nin 20, CTP’nin 12, HP’nin 6, DP’nin ve TDP’nin 3’er, YDP’nin 2 milletvekili ve

3 de bağımsız milletvekili bulunuyor.



Saner, KKTC’nin 14’üncü Başbakanı oldu

Öte yandan 15 Kasım 1983’te KKTC’nin ilanından sonra kurulan hükümetler, güvenoyu aldıkları hükümet programları dikkate alınarak sayıldığında UBP-DP-YDP koalisyonu, ülkenin 24’üncü hükümeti olurken, hükümet değişiklikleri de hesaba katılınca bu rakam yükseliyor.

Başbakan Ersan Saner, yeni göreviyle KKTC’nin 14’üncü Başbakanı sıfatını kazandı.

Kimler Başbakan oldu?

KKTC’de bugüne kadar sırasıyla Mustafa Çağatay (UBP), Nejat Konuk (UBP), Hakkı Atun (DP), Mehmet Ali Talat (CTP), Ferdi Sabit Soyer (CTP), Derviş Eroğlu (UBP), İrsen Küçük (UBP), Sibel Siber (CTP), Özkan Yorgancıoğlu (CTP), Ömer Soyer Kalyoncu (CTP), Hüseyin Özgürgün (UBP), Tufan Erhürman (CTP), Ersin Tatar (UBP) başbakanlık görevinde bulundu.

Başbakanlık yapan isimlerden üçü olan Mehmet Ali Talat, Derviş Eroğlu ve Ersin Tatar, siyasi kariyerlerinde Cumhurbaşkanlığı görevi de yürüttü.

Saner dahil bugüne kadarki başbakanların 7’si UBP’li, 6’sı CTP’li ve biri de DP’li…

En uzun görev Eroğlu’nun

En uzun süreyle görev yapan Başbakan ise aynı zamanda 3. Cumhurbaşkanı sıfatı da taşıyan Derviş Eroğlu oldu. Eroğlu, 19 Temmuz 1985 -1 Ocak 1994; 16 Ağustos 1996 - 13 Ocak 2004 ve 4 Mayıs 2009-17 Mayıs 2010 tarihleri arasında başbakanlık yaptı.