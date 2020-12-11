‘Yarım kalan işler tamamlanacak’

Bakanlar Kurulu listesinin Cumhuriyet Meclisine sunulmasının ardından, bakanlıklarda devir teslim töreni gerçekleşti.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığında eski Bakan Hasan Taçoy görevi yeni Bakan Erhan Arıklı’ya teslim etti.

Taçoy, Bakanlık görevi sırasında gerçekleştirdiği faaliyetler ve icraatlar konusunda Arıklı’yı bilgilendirdi.

Taçoy, Ekonomi ve Enerji Bakanlığının, hem ekonomi, hem Doğu Akdeniz ve enerji politikaları, hem de Kıbrıs politikası ve KKTC’nin haklarının korunması bağlamında önemli bir bakanlık olmasından dolayı etkin çalışma gerektirdiğini anlattı.

Taçoy, elektrik alanında düzgün ve istikrarlı bir fiyat politikası, Türkiye ile birlikte atılacak ortak adımlar, kabloyla adaya elektrik getirilmesi ve Bakanlığın “Vizyon35” şeklinde adlandırdığı ve Dünya Bankası tarafından da desteklenen kısa-orta ve uzun vadeli projeler konularında Arıklı’ya çeşitli tavsiyelerde bulunarak, tüm bu alanlarda güveninin tam olduğunu, görev yapacağı sürede Arıklı ile yan yana yürüyüp, istişareyi sürdüreceklerini söyledi.

Görevi devralan Bakan Erhan Arıklı da, Taçoy’un 17 aylık sürede üstün bir performans sergilemesinden dolayı, Taçoy’dan sonra bu görevi yapacak olmanın zorluğuna değindi ve yarım kalan işler varsa onların tamamlanacağını kaydetti.

Makamların kalıcı, kişilerin gelip geçici olduğunu ifade eden Arıklı, “Önemli olan yaptığımız şeylerin kalıcı olmasıdır” şeklinde konuştu.