‘Buna gerek yoktu’

Serdar ŞENGÜL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini dün Demokrat Parti (DP) Milletvekili Koral Çağman’a devreden Faiz Sucuoğlu, tv2020’de yayınlanan Gündem Özel programına telefonla bağlanarak gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Yeni kabineyi değerlendiren Sucuoğlu özellikle Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun pandemi döneminde üstün bir performans sergilediğini söyleyerek “Olgun Amcaoğlu başarılarla dolu bir dönem sonrasında neden Eğitim Bakanlığına verildi” diye sordu.

Aynı partideki bakanların görev değişikliğini eleştiren Sucuoğlu, parti tabanında bu olayların onaylanmadığını savundu. Parti içindeki karışıklığın devam ettiğini söyleyen Sucuoğlu, “Benim düşüncem bu yıl artık bu şekilde gider. Kurultay gerçekleşir mi bunu kestirmekte zor, çünkü Ekim’de seçim olacak. Ekim öncesinde kurultay için seçime gitmekte isabetsiz olacaktır” dedi.

Sucuoğlu, hükümet oluşumunda Başbakan Ersan Saner ile hiçbir temasının olmadığını söyleyerek, kendi bakanlığı döneminde yaptığı çalışmalarını anlattı. Sucuoğlu, bakanlığı sıfır borçla devrettiğini dile getirdi. Özellikle işverenlere pirim desteği verdiklerini ve İhtiyat Sandığında da vatandaşlara katkı yaptıklarını söyleyen Sucuoğlu “Pandemi dönemini en iyi şekilde yönetmeye gayret ettim” şeklinde konuştu.

Adaylığı konuşmak için erken

Sucuoğlu, ‘Kurultay tarihi kesinleşirse aday olur musunuz’ sorusuna ise “Bu konuda konuşmak için henüz erken. Ama bir şeyden vazgeçmiş değilim” dedi. Partisi UBP’nin Başbakanlığında kurulan üçlü koalisyonun başarılı olmasını istediğini belirten Sucuoğlu, “Ülkenin şu anda sorun bekleyen sorunları var. Koalisyon hükümetinin başarılı olmasını isterim. Başarısızlık durumunda erken seçim tarihi daha da öne çekilebilir” ifadelerini kullandı.