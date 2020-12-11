Gözler Brüksel’de

Rum tarafının, Türkiye aleyhindeki yaptırım girişimlerinin beklenen etkiyi göstermediği iddia edildi

Gözler Brüksel’de

  AB Zirve Toplantısı sonuç bildirgesi taslağında Türkiye aleyhine sert bir üslup benimsendiği ancak esaslı bir yaptırıma yer verilmediği iddia edildi.

   Fileleftheros gazetesi, “Diş Gösteriyorlar Ancak…Sonuç Bildirgesi Taslağında Sert Üslup Var Ama Sert Yaptırımlar Yok” başlıkları altında verdiği haberinde, bu akşam gerçekleştirilecek AB Zirve Toplantısı sonuç bildirgesi taslağında Türkiye aleyhine sert bir dil kullanılmasına karşın esaslı herhangi bir yaptırım eklenmediğini iddia etti.
   Gazete haberinde, AB Zirve Toplantısı sonuç bildirgesi taslağına ayrıntılı şekilde yer verirken, Türkiye’nin taslaktan memnun olmadığını belirtti ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın açıklamalarını aktardı.
   Politis gazetesi ise haberini “Türkiye Konulu Karar Yemeği – Türkiye Aleyhine Yaptırımların Gündemde Oluğu Yoğun Müzakereler Gecesi” başlıkları altında okuyucusuna yansıtırken, AB Zirvesi çerçevesinde bu akşam düzenlenecek yemeğin, sonuç bildirgesi taslağı her ne olursa olsun, Türkiye’ye yönelik yaptırımlar konusunda yoğun müzakerelerin yapılacağı ve kararların alınacağı yer olacağını iddia etti.
   Gazete, dün açıklanan sonuç bildirgesi taslağında Türkiye aleyhine yaptırımların “zayıf kaldığı” düşüncesinin bulunduğunu, yaptırım listesine yeni isimler eklenerek konunun yeniden görüşülmek üzere Mart ayına havale edilmesi olasılığının bulunduğunu öne sürdü.
   Haberde, bu akşamki görüşmelerin, sonuç bildirgesinin nihai şekli hakkında belirleyici olacağının altı çizildi.
   Haber Haravgi’de “Türkiye Konusunda Devede Kulak Yaptırımlar İçin Taslak”; Alithia’da “Yaptırımlar Konusunda Yoğun Mücadele – Sonuç Bildirgesi Taslağı Atina ve Lefkoşa İçin Hayal Kırıklığı” başlıklarıyla yer aldı. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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YORUMLAR
Turkish power
Turkish power - 11 saat Önce

Eskilerin dediği gibi it ürür kervan yurur

Turkish power
Turkish power - 7 saat Önce

Bunlar son çırpınızlar sert dili dil paça yapar yeriz yuzyillardir amerika afrika asya demeden ırkçılığın dibine durduracak katliamın biri bitmeden diğerine koşacan yerli satılmış isbirlikcilerle iliğine kemiği ne kadar sömürecen sonra uygar ülke ayağı göçmen sürüsu medeniyetimizi barbarlardan koruyacam geyiği cekecen hak hukuk hep sana olacak kendinden baskasini dusunmeyecen hep sen hakli olacan yemezler artik tatli tatli yemenin aci aci osu...rmasi oldugunu anlayacaksiniz

Turkish power
Turkish power - 10 saat Önce

Simdi burda yeni duzencilere aci bir ders var sen palikaryaya palikarya fransa almanyaya yalvarmakla bir yere varilmiyormus ayni hatayi pasinyan da yapmisti

Turkish power
Turkish power - 41 dakika Önce

Yeni düzenci bayan yazara el cevap dersim kıbrıs katliamları diyeceğinize palikarya uyruğuna geçip benliginizi bulup köklerinize donunuz

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