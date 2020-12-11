KKTC’de 12, Güney'de ise 403 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 206 bin 202 Covid-19 testi yapıldı, 30 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, 220 kişi hayatını kaybetti.

Toplam test sayısı 20 milyon 500 bin 579'a ulaştı. Hasta sayısı 564 bin 435, vefat sayısı 15 bin 751, ağır hasta sayısı 5 bin 943, aktif hasta sayısı 96 bin 91 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 41,7, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:

"Tespit edilen 5 bin 918 hasta var. Alınan tedbirlerin etkisini hissetmeye başladık. Ağır hasta sayısı artış hızında azalma devam ediyor. Kısıtlamalarla elde edilen kazanımları kişisel tedbirlerle destekleyerek başarılı olacağız. Birlikte mücadele edelim."

KKTC’deki vakalardan 4’ü yerel

KKTC’de dün yapılan 1470 PCR testiyle 12 yeni pozitif vaka saptandı. Vakalardan 4’ünün yerel olduğu; bir hastanın yoğun bakıma kaldırıldığı, iyileşen 16 kişinin ise dün taburcu edildiği açıklandı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sonuçlarını duyurduğu açıklamasında, pozitif vakalardan 2’sinin hava yolu, 5’inin deniz yolu ile geldiğini, bir kişinin daha önce pozitif çıkan vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında bulunduğunu, 4 kişinin ise yerel vaka olduğunu bildirdi.

KKTC’de halen 104’ü pandemi otellerinde, 29’u pandemi merkezinde biri de yoğun bakımda olmak üzere tedavisi süren 134 hasta bulunuyor.

Türkiye’den aşı geliyor

Türkiye, KKTC ve diğer bazı ülkelerle imzaladığı ile imzaladığı mutabakat zaptı ve anlaşmaların yürürlüğe girmesine ve onaylanmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ankara'da 10 Ekim'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Mutabakat Zaptı" Resmi Gazete'de yayımlanarak imzalandığı tarihte yürürlüğe girdi.

Buna ,göre Türkiye KKTC'ye 200 kutu Favipiravir, 5 bin adet Prevenar 13 aşısı, 500 adet PPV 23 Pnömokok aşısı hibe edecek.



Güney Kıbrıs’ta iki can kaybı

Güney Kıbrıs’ta dün 403 Covid-19 vakası daha saptandı, 2 kişi de hayatını kaybetti.

Rum haber kaynaklarına göre Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 3 bin 376 test sonucunda 403 yeni vaka saptandığını; virüs yüzünden 2 kişinin de öldüğünü duyurdu.

Ölenlerden biri 81 yaşında erkek, diğerininse 83 yaşında kadın olduğu belirtilirken Güney Kıbrıs’ta koronavirüs yüzünden yaşamını yitirenlerin sayısı 72’ye yükseldi. Pandemi süresinde toplam vaka sayısı ise 14 bin 52 oldu.