‘Halkımız bize güvenmeli’

Rahme ÇİFTÇİOĞLU

Başbakan Ersan Saner, dün görevine başladı. Saner’i Başbakanlık önünde Başbakanlık bürokratları karşıladı.

Ersan Saner, bürokratlarla görüşmesinden önce basına kısa bir açıklama yaptı.

Hükümet programını yoğun bir çalışmayla pazartesi Cumhuriyet Meclisine sunacaklarını belirten Saner, "Hedefimiz cuma güne kadar Meclisten güvenoyu almaktır" dedi.

En öncelikli hedefin 2021 bütçesini Meclise göndermek olduğunu söyleyen Başbakan Saner, “Toplumun önündeki sorunları tek tek çözmek için çalışacağız. Bizleri bekleyen zorlu bir süreç var... Halktan beklentimiz bize güvenmeleri” dedi.

Anavatan Türkiye ile iş birliği içinde hareket edileceğini kaydeden Saner, Covid-19 nedeniyle daralan ekonominin rahatlatılması, özel sektörün ve iş yaşamının önünün açılması için çalışacaklarını vurguladı.

Makamındaki ilk röportajını TAK’a ve BRT’ye veren Saner, hükümetin hedeflerini anlattı, soruları yanıtladı.

Aynı kabine Tatar’ın devamı olurdu…

Kabine değişikliğiyle ilgili eleştirileri ve soruları da yanıtlayan Saner, “Aynı kabine devam etseydi, bu Sayın Ersin Tatar hükümetinin devamı olacaktı. Kabinede atılan adımlar, arkadaşlarımızın motivasyonunu artırmak ve daha enerjik bir başlangıç yapmaları içindi. Bunun aksi bir düşünce olamaz. Aksi bir düşünce olsa zaten bakan değişikliği olurdu…” şeklinde konuştu.

“Güvenoyu alır almaz”

Ersan Saner, hükümet programının Mecliste okunmasından iki tam gün sonra program üzerindeki görüşmelerin başlayacağını belirterek, güvenoyu alır almaz Bakanlar Kurulunu toplayacaklarını, bütçenin Meclise gönderilmesi, sonrasında da çalışma hayatındaki sorunları giderecek tüzüklerin geçirilmesi için adım atacaklarını ifade etti.

Covid-19’un etkilerinin dünyada da Güney Kıbrıs’ta da ciddi şekilde hissedildiğini dile getiren Ersan Saner, dünyada aşıyla ilgili tartışmaların sürdüğünü, Covid-19’la ilgili öngörüde bulunmanın kolay olmadığını belirtti.

Başbakan Saner, “Bakan olmadığım dönemlerde komite başkanlığı yapıyordum. Genel Sekreter olmama rağmen Avrupa Birliği uyum yasalarıyla ilgili komitenin başındaydım. Bütün arkadaşlarımın aynı şekilde davrandığını düşünüyorum. Bu hükümette UBP komitelerde ağırlıkta olacak. Arkadaşlarımıza burada da önemli görevler düşecek” şeklinde konuştu.