Öncelik yaşlıların

Rum Sağlık Bakanı Konstatinos Yuannu, Coronavirüs vakalarında durumun trajik olduğunu ve ölümcül virüsün Güney Kıbrıs’ın her yerinde olduğunu belirterek, herkesin Ocak ayında başlaması beklenen aşılamaya umut bağladığını dile getirdi. Yuannu öncelikle huzurevlerinde kalan yaşlıların aşılanacağını ifade etti.

Alınan önlemler çerçevesinde işe gidip gelme ve tıbbi durumlar haricinde sokağa çıkmanın bugünden itibaren 31 Aralık tarihine kadar akşam 9 ile sabah 5 saatleri arasında yasaklandığını belirten Yuannu, klinik ve tıp merkezlerine ziyaretlerin de yasaklandığını belirtti.

Alithia gazetesi “Neredeyse Yeni Karantina (Lockdown)” başlığıyla manşetten yer verdiği haberinde, Rum Bakanlar Kurulu’nun pandemiyle mücadele konusunda daha sert önlemler aldığını ve bu önlemlerin bugünden itibaren uygulamaya konacağını yazdı.

Önlemlerin, sert olmasından dolayı neredeyse yeni bir karantina şeklinde yorumlandığını yazan gazete, bu durumdan en çok yeme-içme yerlerinin etkilendiğini ve bu yerlerin sahiplerinin duruma tepkili olduklarını belirtti.

Ayinlere katılımın da yasaklandığını ve bunun Noel ile yeni yıl yortuları öncesinde yeni tepkilere yol açmasının beklendiğini kaydeden gazete, liseler ve yükseköğrenim kurumlarının faaliyetlerinin ise 14 Aralık tarihinden itibaren uzaktan eğitim şeklinde gerçekleşeceğini kaydetti.

Alınan önlemler çerçevesinde tüm yeme-içme yerlerinin faaliyetlerinin durdurulduğunu ve bunların sadece “take away” ve paket servis hizmeti vereceklerini yazan gazete, alışveriş merkezlerinin de kapatıldığını ve huzurevlerine ziyaretlerin de durdurulduğunu ifade etti.

Konuyla ilgili haberlerde, Lefkoşa Rum kesimi ile Larnaka’daki vakalarda artış gözlemlendiği de ifade edilirken, geçen hafta gerçekleştirilen moleküler laboratuvar testlerinin tümünde pozitiflik oranının yüzde 3,5’ten 5,5’e yükseldiği de kaydedildi.

Koronavirüsü pandemisiyle mücadele edilmesi için alınan yeni önlemlerin tepkileri de beraberinde getirdiğini yineleyen gazete, yeme-içme yeri sahipleri ile eğlence yeri sahiplerinin önlemleri çok yıkıcı bulduğunu aktardı.

UNFICYP’te 24 pozitif vaka

Öte yandan, Fileleftheros gazetesi, Kıbrıs’ta görev yapan Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü (UNFICYP) mensupları arasında 24 pozitif korona virüs vakası bulunduğunu yazdı.

24 pozitif vakadan ikisinin sivil personel, 4’ünün polis ve 18’inin asker olduğunu kaydeden gazete, Mart ayından bu yana UNFICYP içerisinde 33 pozitif vakaya rastlandığını belirtti.

Yapılan açıklamada, UNFICYP’in, Covid-19 hastalığı riskinin önlenmesi ve azaltılmasıyla ilgili protokollere sıkı bir şekilde uyulduğunun güvenceye alınması için, ilgili makamlarla yakın işbirliğini sürdürdüğü de kaydedildi.