Durum vahim

Kuzey Kıbrıs’ın turizm bölgelerinden biri olan Bafra’daki otellerin kapanması nedeniyle işsiz kalan Karpaz’daki vatandaşların, bir liraya bayat ekmek satın almaya başladığı bildirildi.

Ve Kıbrıs adlı haber sitesi, Karpaz bölgesindeki son durumu ele alan haberinde, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli’nin ve market işletmecilerinin görüşlerine başvurdu.

Sarıçizmeli: Çalışanlar da gitti

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, bölgede sadece bir otelin açık kaldığını ve onun da casino hizmeti verdiğini belirtirken, 3 bine yakın yabancı çalışanın işsiz kalmaları nedeniyle ülkelerine geri döndüklerini ve bu yüzden hem bölgedeki alım gücünün düştüğünü hem de kira gelirlerinin de sıfırlandığını söyledi.

Sarıçizmeli, esnafın yanı sıra belediyelerin de kötü etkilendiğine dikkat çekerek, bunun önüne geçebilmek adına yapılabilecek hiçbir şeyin olmadığını belirtti.

Geçimini sağlayamayanların ya hayvancılık sektörüyle ayakta kalmaya çalıştıklarını ya da Güney’de iş aramaya başladıklarını kaydeden Sarıçizmeli, çok sayıda işsiz olduğunu ve durumdan ötürü işyerlerinin de istihdam yapamadığını ifade etti.

Market sahibi üzgün

Öncel Market Sahibi Burçin Öncel, olumlu hiçbir şeyin olmadığını vurgulayarak, otellerin açık olduğu zamanlarda yaklaşık 15 bine yakın nüfusun ülkemize geldiği bilgisini verdi. Otel çalışanlarının ev kiralamaları ve günlük ihtiyaçlarının bölgeyi maddi olarak kalkındırdığını ve aynı zamanda canlılık kattığını anlatan Öncel, artık ne yazık ki bölgedeki hayatın adeta durduğunu söyledi.

Öncel, kendi cirosunda en az 50 bin TL’lik bir düşüş olduğunu kaydederek, “Bizim için büyük bir rakam. Senede yarım milyonun üstünde bir açık var” dedi.

Öncel, ‘bayat ekmek’ reyonları olduğunu ve ekmeği 1 gün sonra o reyonda 1 TL’ye sattıklarını anlatarak, insanların artık evine yemek için bayat ekmek götürdüklerini üzülerek açıkladı. Artık bıçağın kemiğe dayandığını dile getiren Öncel, “Ne gün patlar bilemiyorum ama insanlar çok kötü patlayacak. Döviz, zam, hastalık, maaşsızlık baskısı… İnsanlar bu kadar yükü nasıl sırtlayacak?” dedi.

Restoran işletmecileri mutsuz

Restoran ve petrol istasyonu sahibi Nuri Arınşan da pandeminin kendilerini vurduğunu söyleyerek, mağdur olduğu konulara değindi.

Kendilerinin Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’na üye olduklarını ancak ülkemizde 2 oda olduğunu ve birinin Türkiye’ye bağlı olduğunu yeni öğrendiğini anlatan Arınşan, bu yüzden verilen hibeden bile yararlanamadığını aktardı. Arınşan, bir Karpazlı olarak bölge esnafının yapılan yardımlardan hiç faydalanamadığını söyleyerek, “Karpaz’da olduğumuz için hiçbir şeyden haberimiz olmadı” dedi.

İstasyonun % 50, restoranın da %80 oranında gelirinin düştüğünü üzülerek ifade eden Arınşan, personelini kendi cebinden ödediğini ve bu süreçte ne sigortada ne de gelir vergisinde indirim yapılmadığını belirtti.

Arınşan, kendisinin devlet tarafından verilen krediyi ödeyecek gücü dahi olmadığını anlatarak, bu gidişle ya işyerini kapatacağını ya da yılbaşından sonra işten çıkarmaya gideceğini söyledi.

Bafra’da restoran sahibi Mustafa Avcı da Mehmetçik Belediye Başkanı Sarıçizmeli gibi pandemi öncesi otellerin yoğunluğunun ve yurt dışından gelen çalışanların bölge ekonomisine çok büyük katkısı olduğundan bahsetti. Şimdilerde ise tüm esnafın sinek avladığından söz eden Avcı, restorana ayda 2 bin TL elektrik faturası geldiğini ve ödemeyi nasıl yapacağını ise kara kara düşündüğünü söyledi. Avcı, restoranı açmak istemediğini ifade ederek, zararına açmaktansa geçimini zeytin toplayarak sağlamaya çalıştığını kaydetti. Zeytinden hem restorana yağ çıkarmaya çalıştığını hem de satarak ek gelir elde etmeye çabaladığını anlatan Avcı, restoranı haftada bir veya iki masa ile kapattığını söyledi.