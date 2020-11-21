Altın ve döviz  kaybettirdi

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,53 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 1,39, dolar/TL yüzde 0,74, avro/TL yüzde 0,23 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.259,69, en yüksek 1.328,33 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,53 artarak 1.323,95 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,39 kayıpla 461,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,42 azalışla 3.062,00 liraya geriledi. Geçen hafta 759,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 748,00 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,74 değer kaybederek 7,6350 liraya, avro da yüzde 0,23 azalışla 9,0680 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,31, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,38 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,47 ile hisse senedi fonları oldu.

Borsa dün yüzde 0,83 değer kazandı

Öte yandan Borsa İstanbul'da dün BIST 100 endeksi, 10,93 puan artarak 1.323,95 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 2,67 puan ve yüzde 0,20 değer kazanarak 1.315,69 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.315,59, en yüksek 1.328,33 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,83 artışla 1.323,95 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,69, sanayi endeksi yüzde 1,65, hizmetler endeksi yüzde 0,48 ve teknoloji endeksi yüzde 0,32 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 8,27 puan ve yüzde 0,56 yükselişle 1.479,04 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 70'i prim yaptı, 26'sı geriledi. Garanti Bankası, Şişecam, Yapı Kredi Bankası, Türk Hava Yolları ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, dün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

DO-CO 416,70 378,90 9,98

Koza Madencilik 13,69 12,45 9,96

Gübre Fabrikaları 45,72 41,58 9,96

Bursa Çimento 9,44 8,59 9,90

Kartonsan 2.724,50 2.494,90 9,20

İpek Doğal Enerji 12,34 11,55 6,84

Ege Endüstri 1.415,50 1.325,00 6,83

Koza Altın 79,75 75,45 5,70

Bagfaş 18,97 17,98 5,51

Şişe Cam 7,02 6,73 4,31

Coca Cola İçecek 61,00 58,50 4,27

Tofaş Oto Fabrikası 29,22 28,06 4,13

Çelebi 86,35 83,05 3,97

Türk Traktör 144,30 139,20 3,66

Anadolu Grubu Holding 22,26 21,48 3,63

TAV Havalimanları 18,44 17,85 3,31

Otokar 204,10 197,90 3,13

Çemtaş 14,89 14,44 3,12

Anadolu Efes 22,18 21,54 2,97

Türkiye Sigorta 6,02 5,85 2,91

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, dün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Good-Year 7,45 7,59 -1,84

Brisa 17,90 18,16 -1,43

İş Bankası (C) 6,82 6,91 -1,30

MLP Sağlık 19,18 19,43 -1,29

Aksa Enerji 7,17 7,26 -1,24

Yataş 11,19 11,33 -1,24

Kardemir (D) 4,81 4,87 -1,23

Kerevitaş Gıda 7,15 7,23 -1,11

Petkim 4,04 4,08 -1,06

Sabancı Holding 10,81 10,92 -1,01

Tüpraş 89,10 90,00 -1,00

Ereğli Demir Çelik 11,36 11,45 -0,79

Garanti Bankası 9,45 9,52 -0,74

Enka İnşaat 7,21 7,26 -0,69

Yapı ve Kredi Bankası 3,09 3,11 -0,64

Gözde Girişim 6,49 6,53 -0,61

Mavi Giyim 46,32 46,60 -0,60

Bim Mağazalar 69,60 70,00 -0,57

İş Yatırım Menkul Değerler 13,08 13,15 -0,53

İndeks Bilgisayar 16,55 16,63 -0,48

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)