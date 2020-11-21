Kuzeyde 4, güneyde 274 yeni vaka; 2 can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 4, Güney Kıbrıs’ta 274 yeni vaka tespit edildi; 2 hasta daha yaşamını yitirdi. Kuzeyde toplam vaka bin 31, güneyde 8 bin 253 oldu.

Sağlık Bakan Ali Pilli, son 24 saatte toplam bin 402 test yapıldığını ve 4 pozitif vakaya rastlandığını,

8 kişinin de taburcu edildiğini kaydetti.

Pilli, pozitif Covid-19 vakalarından 3’ünün yerel vaka olduğunu, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu, bu süreç içerisinde gözetim altında bulunduğunu açıkladı.

Güneyde durum kritik

Güney Kıbrıs’ta da son 24 saatte 274 yeni pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi hayatını kaybetti. Güneydeki toplam vaka sayısı 8 bin 253 oldu.