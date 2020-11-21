Kuzeyde 4, güneyde 274 yeni vaka; 2 can kaybı

Rumlar panikte

Kuzeyde 4, güneyde 274 yeni vaka; 2 can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 4, Güney Kıbrıs’ta 274 yeni vaka tespit edildi; 2 hasta daha yaşamını yitirdi. Kuzeyde toplam vaka bin 31, güneyde 8 bin 253 oldu. 
Sağlık Bakan Ali Pilli, son 24 saatte toplam bin 402 test yapıldığını ve 4 pozitif vakaya rastlandığını, 
8 kişinin de taburcu edildiğini kaydetti. 
Pilli, pozitif Covid-19 vakalarından 3’ünün yerel vaka olduğunu, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu, bu süreç içerisinde gözetim altında bulunduğunu açıkladı.

Güneyde durum kritik
Güney Kıbrıs’ta da son 24 saatte 274 yeni pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi hayatını kaybetti. Güneydeki toplam vaka sayısı 8 bin 253 oldu. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

banner478
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Darısı başımıza
Darısı başımıza
  1. GÜNEY

banner471

banner459

banner465

banner460