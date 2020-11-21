2021 için umutlu konuştu

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde Diyabet Merkezinin üzerine yapılan diş polikliniğinin açılışı Sağlık Bakanı Ali Pilli tarafından yapıldı. Yeni poliklinik 8 üniteden oluşuyor.

Türkiye’nin Çin’den 50 milyon Covid-19 aşısı alacağını, alınacak aşılardan deneme olarak Türkiye’de 700-800 civarında sağlık çalışanına aşı yapıldığını belirten Pilli, Türkiye’den aşının KKTC’ye gelmesiyle ilgili olarak “Belki Aralık içerisinde, belki Ocak’ın başında burada da aşı yapabiliriz. Aşılarla ilgili bazı şeyler bir ay sonra netleşecektir” dedi. Pilli, “2021’de dünyada Covid’in kontrol altına alınacağını düşünüyorum” dedi.

Ali Pilli açılışta yaptığı konuşmada, polikliniğin tamamen yenilenmiş bir bina olduğunu, bir diş kliniği için gerekli olan her şeyin yapıldığını belirtti ve “Vatandaşa daha iyi hizmet verilecek” dedi.

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında, pandemi bölümü yaratmak için Ayaktan Tanı Merkezinde bulunan diş kliniğinin, nöroloji, endoskopi ve göğüs hastalıkları bölümlerinin farklı yerlere taşındığını belirten Pilli, “Biz bunları taşırken, daha iyi şartlarda kalıcı yerler bulduk. Hiçbir diş hekimini de mağdur etmedik” dedi.

Sağlık Bakanlığı görevi döneminde Batı Nil Virüsü, Şubat 2020’de hastane yangını ve halen devam eden Covid-19 salgını gibi çok ciddi sorularla mücadele etmek zorunda kaldıklarını anlatan Pilli, yapılan çalışmalar neticesinde 2020’de Batı Nil Virüs vakasına rastlanmadığını, hastane yangının yaralarının sarıldığını, Covid-19 salgınına karşı da başarılı bir çalışma gösterdiklerine inandığını söyledi.

Güney Kıbrıs’taki kamu sağlık hizmetinin artan vakalar karşısında sıkıntılar yaşamaya başladığını anlatan Pilli, Güney Kıbrıs’ta sağlıktan sorumlu bakanlığın Çin’den doktor getirme yoluna dahi başvurduğunu ifade etti.

Çin’den aşı gelecek

Türkiye’nin Çin’den 50 milyon Covid-19 aşısı alacağını, alınacak aşılardan deneme olarak Türkiye’de 700-800 civarında sağlık çalışanına aşı yapıldığını belirten Pilli, Türkiye’den aşının KKTC’ye gelmesiyle ilgili olarak “Belki Aralık içerisinde, belki Ocak’ın başında burada da aşı yapabiliriz. Aşılarla ilgili bazı şeyler bir ay sonra netleşecektir” dedi.

Pilli, “2021’de dünyada Covid’in kontrol altına alınacağını düşünüyorum” dedi.

İki aşı ve 45 gün

Pilli, Covid-19’a karşı uygulamanın iki aşı şeklinde olduğunu, ikinci aşının ilk aşıdan 3 hafta sonra yapılması gerektiğini ve antikorun 45 gün sonra arzu edilen seviyeye çıktığını belirtti.

Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2020, 12:42