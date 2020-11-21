Tümü tutuklandı

Yabancı uyruklu dört kişi, Mohammad’ı ciddi şekilde darp edip, burnunu kırdı

Tümü tutuklandı

Hüseyin ÇİÇEK
Gazimağusa’da  bir eğlence mekanının önünde çıkan kavgada Ürdün uyruklu Firas Zaal Odeh  Al Hout, Sami Zaal Odeh Al Hout, Abdelgader Ahmed Abd Abujabal ve Ziyad Zaal Odeh Al Hout bir taraf olup, Mohammad Rabi  Abdel Jarad’ı ciddi şekilde darp etti. Jarad’ın burnunu kıran dört zanlı gözaltına alınarak dün mahkemeye çıkarıldı.
Mahkemeye mesele ile ilgili olguları aktaran polis memuru İbrahim Gökova, mahkeme huzurunda bulunan zanlılar Firas Zaal Odeh  Al Hout, Sami Zaal Odeh Al Hout, Abdelgader Ahmed Abd Abujabal ve Ziyad Zaal Odeh Al Hout’un 19 Kasım tarihinde saat 02.30 sıralarında, Gazimağusa’da bir eğlence mekanının önünde, Mohammad Rabi  Abdel Jarad isimli müşteki ile önce tartıştıklarını, ardından elleri ve ayakları ile vurarak burun kemiğinin kırılmasına neden olduklarını söyledi.
Olayın ardından zanlıların tutuklandığını kaydeden polis, soruşturmanın yeni başladığını belirterek, mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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