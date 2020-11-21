İstihdama can verecek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), KKTC’deki kadın girişimcilerin üretimde yer alabilmelerine ve kadın istihdamına katkı sağlamak amacıyla çeşitli alanlarda destek projesi başlattı.

TİKA Lefkoşa Program Ofisi, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, Serdarlı Belediyesi ve Antik Mağusa Vakfı iş birliği ile başlatılan projeyle, kırsal kesimdeki kadın girişimcilere, yeni ürün dizaynı, geleneksel girişimcilik, piyasayı tanıma ve girişimcilikte büyüme gibi alanlarda eğitim verilmesi amaçlanıyor.

Serdarlı Belediyesinde düzenlenen eğitim programının açılışına, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, TİKA Lefkoşa Temsilcisi Havva Pınar Özcan Küçükçavuş ile çok sayıda kadın girişimci katıldı.

Milletvekili Canaltay, programa yaptığı katkılardan dolayı TİKA'ya ve kadınlara teşekkür etti.

Canaltay, "Kadınlarımız bu özveriyi göstermeseydi ve bize inanmamış olsaydı bu yolda yürüyemezdik. Antik Mağusa Vakfı olarak her zaman bu tür sosyal sorumluluk projelerinde bulunmayı istedik. Hem genç hem de kadın girişimcilere faydalı olabilecek çalışmalar yaptık." dedi.

Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım da böyle bir programın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, Serdarlı Belediyesi olarak üreten kadınları destekleyeceklerini ifade etti.



Küçükçavuş: Ürünler dünyaya ulaşmalı

TİKA Temsilcisi Küçükçavuş, tüm kadınlara emeklerinden dolayı teşekkür etti. Küçükçavuş, "Kıbrıs'ın geleneksel, el emeği ve sevginizi katarak yaptığınız ürünler Türkiye ve dünyanın başka ülkelerine taşındığı zaman çok anlam bulacak." dedi.

TİKA Lefkoşa Program Ofisi'nin yaklaşık bir yıl önce faaliyete geçtiğini söyleyen Küçükçavuş, programa katılan kadınları genel olarak TİKA'nın misyonu ve çalışmaları hakkında bilgilendirdi.

Konuşmaların ardından kadınlar için düzenlenen ve 5 hafta sürecek kursun ilk bölümü başladı.