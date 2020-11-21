32 sabıkası var

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, 4 ile 9 Kasım tarihleri arasında, bir antrepodan 962 şişe içki çalmakla suçlanan Hüseyin Gör, hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, zanlının 12 bina açma ve sirkat olmakla birlikte toplamda 32 adet sabıkasının bulunduğunu bildirdi. Mahkeme benzer birçok suç işleyen zanlıyı cezaevine gönderdi.

Mahkemeye meseleyi aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru İbrahim Çangaroğlu, zanlı Hüseyin Gör’ün, 4 ile 9 Kasım 2020 tarihleri arasında, Palm Beach bölgesinde bulunan bir antrepoya girerek, değeri 463 bin 790 TL olan toplamda 962 tane içki sirkat ettiğini ve konunun 9 Kasım 2020 tarihinde polise intikal ettirildiğini söyledi.

İçkilerin 288 şişesinin bulunduğunu belirten Çangaroğlu, soruşturmanın, zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını bildirdi.

Çangaroğlu, zanlının, 12 tane benzeri olmak üzere toplam 32 sabıkasının bulunduğunu ve serbest kalması halinde suç işlemeye devam etmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu ifade etti ve davaları görüşülünceye kadar Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 3 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

Diğer zanlılara dava tebliğ edildi

Mesele kapsamında önceden tutuklanan Harun Çiftçi, Hasan Çil, Halil Hamza Soylu, Abdülkadir Kartal ve Kemal Çabuk, kendilerine yapılan “hırsızlık mal kabulü” ile ilgili dava tebliğinin ardından mahkeme huzuruna çıkarılmadan serbest bırakıldı.