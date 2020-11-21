2020’de bunu da gördük

Ömer KADİROĞLU- Onur ULAĞ

Girne'de dün öğle saatlerinde biri deniz açıklarında başlayan, diğeri Çatalköy - Ozanköy arasında, Vounous bölgesinde oluşan iki ayrı hortum turizm kentini dağıttı. Ozanköy, Çatalköy Sanayi, Elexus Otel, Lapta Oteller Bölgesi ve Karşıyaka’da zarar oluştu.

Çıkan hortumlar TIR’ları, araçları, elektrik direklerini ve ağaçları devirirken, evlerin çatılarını uçurdu. Hortumlardan etkilenen bölgeler adeta savaş alanına döndü.

KKTC'ye elektrik sağlayan Teknecik Santrali hortumlardan dolayı zarar görürken, güvenlik nedeni ile elektrik enerjisi kesildi.

Girne bölgesinde etkili olan olumsuz hava koşulları sonucunda 5 kişi hafif yaralandı.

Maddi hasarın yanı sıra sokak hayvanları olumsuz hava koşullarından dolayı telef oldu.

Denizde başladı, karayı vurdu

Girne’de şiddetli yağışla birlikte dün saat 13.40 sıralarında biri deniz açıklarında diğeri karada oluşan hortumlar, hayatı felç etti, büyük zarara yol açtı.

Hortumların etkili olduğu ilk bölge Çatalköy oldu. Saat 13.40 sularında Acapulco Otel’in doğusundan, denizden çıkıp Teknecik Santraline doğru yönelen hortum, bölgede bulunan birçok konut ve sanayi bölgesini kullanılmaz hale getirdi.

Teknecik Elektrik Santrali hortum nedeniyle kısmen zarar gördü. Güvenlik nedeniyle elektrik enerjisi akımı durduruldu.

KIB-TEK Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, Girne bölgesinde meydana gelen fırtına, dolu ve şiddetli rüzgârın Teknecik Santralinde zarara neden olduğunu belirtti. Erdoğan, olumsuz hava koşulları nedeniyle Teknecik’teki üretimin koruma amaçlı durduğunu açıkladı.

Erdoğan, Teknecik Santralinde yüksek gerilim hatlarının ve trafo merkezinin içindeki cihazların zarar gördüğünü kaydederek, hortum ile birlikte havalanan demir saçların elektrik direkleri ve hatlarına vurarak kısa devre yaptırdığını ve zarara yol açtığını kaydetti. Erdoğan, bazı bölgelere bir süre elektrik verilemediğini söyledi.

Mezarlığı da dağıttı

Hortumların en fazla etkili olduğu ikinci bölge Ozanköy olurken, ağaçlar, elektrik direkleri devrildi, araçların üzerine düştü. Çatıların kiremitleri rüzgârın şiddetiyle kırılıp, etrafa saçıldı.

TIR ve kamyon araçlar da devrilirken, evlerin damlardaki güneş enerjisi panelleri ve su depoları zarar gördü. Sokak hayvanları da telef oldu. Hortum Ozanköy Mezarlığını da dağıttı. Mezar taşları, mermerler kırılıp, döküldü.

Etrafa saçılan, araçların üzerine düşen elektrik telleri bölge halkını paniğe soktu. Ancak elektrik enerjisinin kesilmesinden dolayı bir tehlike oluşmadı.

Lapta’da da aşırı yağış ve şiddetli rüzgar etkili olurken, ağaçlar devrildi, bazı yerleri su bastı. Ortalık savaş alanına dönerken, bazı evlerin üzerine ağaçlar devrildi.

Karşıyaka bölgesinde de şiddetli rüzgâr ve yağış nedeniyle ağaçlar devrildi.

Zarar büyük

Girne bölgesinde aşırı yağış, şiddetli rüzgar ve hortumlar nedeniyle henüz tespit edilemeyen sayıda ev ve araçta maddi hasar oluştu. Girne’nin bölgelerinde yaşanan doğal felakete belediye, itfaiye, polis ve sivil savunma ekipleri müdahale etti.

KIB-TEK yetkilileri de kopan elektrik telleriyle ilgili çalışma yürüttü.

Bu arada hava koşullarından dolayı 5 kişi hafif yaralandı.

Kriz masası oluşturuldu

Girne Kaymakamı Sinan Güneş; rüzgâr, yağış ve hortumun neden olduğu olumsuz hava koşullarından dolayı Girne Sivil Savunma Müdürlüğünde kriz masası oluşturulduğunu kaydetti.

Güneş, yağışla birlikte Sadrazamköy’den Çatalköy bölgesine kadar çeşitli noktalarda meydana gelen hortumların bölgeye zarar verdiğini, ağaçların devrildiğini, elektriklerin kesildiğini belirterek, Geçitköy Barajı’ndaki jeneratörün devreye sokulduğunu kaydetti.

Güneş, saat 16.00 itibarıyla yağmurun durduğunu, trafik akışının yeniden başladığını, zarar meydana gelen bölgelerde çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Baybars toplantıya katıldı

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Girne İlçesinde etkili olan hortumlardan dolayı ciddi hasarların oluştuğu bölgeler ile bu bölgelerde yaşayan vatandaşların can ve güvenliğinin sağlanması amacıyla oluşturulan Kriz Masası toplantısına başkanlık etti. Bakan Baybars, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Girne Bölge Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda Girne Kaymakamı Sinan Güneş, Girne Polis Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Ekipleri ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Girne Bölge Müdürlüğü ekipleriyle bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar zarar gören bölgeleri ziyaret etti

Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kötü hava şartlarından ve meydana gelen hortumdan etkilenen Teknecik Santrali ve Çatalköy Sanayi Bölgesi’ni ziyaret ederek durum incelemesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, basına yaptığı açıklamada, Teknecik Santrali’nde yaşanan sıkıntıdan dolayı Girne’de elektriğin olmadığını, büyük bir tehlike atlatıldığını ama çalışmaların hemen başladığını ve en kısa zamanda elektriğin verilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Bakan Taçoy da bölgedeydi

Öte yandan Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da Teknecik Elektrik Santrali’ni ziyaret ederek, yerinde incelemelerde bulundu.

Bunun yanı sıra Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Girne’de etkili olan hortum ve fırtınadan zarar gören bölgelere giderek incelemelerde bulundu. Erhürman’a ziyaretinde Girne İlçe yöneticileri ve bölge milletvekilleri eşlik etti.

Karpaz’ı dolu vurdu

Karpaz’da önceki gece başlayan ve dün sabah saatlerine kadar süren dolu ve yağış hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Ziyamet ve Yenierenköy’de yağmurla karışık dolu yağarken, yağışlar nedeniyle bölgedeki bazı yollar trafiğe kapandı. Ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle ekinler zarar gördü, yağışlardan dolayı da birçok yeri su bastı, yollar göle döndü.

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, sabah saatlerinde bölgede olumsuz yönde etkili olan sağanak yağış ve doludan dolayı birçok vatandaşın, üreticinin, hayvancının ve çiftçinin büyük zarara uğradığını kaydetti.

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak yaptığı yazılı açıklamada, halka geçmiş olsun dileklerini iletti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre; köylerde incelemelerde bulunan Yeşilırmak, ciddi çalışmalar neticesinde ve alınan tedbirler sayesinde büyük yaralar açılmadan bir felaketin önünde durulduğunu kaydetti.

Üreticilere duyuru

Hortum, rüzgar, dolu ve şiddetli yağışlardan zarar gören üretici ve hayvancıların bugün 08.00-14.00 saatleri arasında Yenierenköy ve Girne’deki Tarım ve Hayvancılık Dairelerine başvurmaları istendi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Genel Tarım Sigortası Fonu kapsamında olan patates üretim alanları, bağ alanları, narenciye alanları, sera, muz üretim alanları zarar gören üreticilerin, bugün 08.00-14.00 saatleri arasında Yenierenköy Tarım Dairesi’ne ve Girne Tarım Dairesi’ne başvurmaları istendi.

Bakanlığa bağlı Tarım Dairesi ve Genel Tarım Sigortası Fonu yetkililerinin, dün yaşanan doğal afetlerden zarar gören Yenierenköy, Yeşilköy, Sipahi, Gelincik ve Ziyamet köylerinde incelemelerde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Girne bölgesinde meydana gelen hortum sonrasında zararların oluştuğunun tespit edildiği ifade edildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, üreticilerin zarar ziyanını karşılamak için ilgili dairelerin yarın hizmet vereceğini belirtti.

Bakan Oğuz yaşanan doğal afetten zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2020, 13:05